A terra dá para todos: grandes e pequenos

O resultado da campanha agrícola 2017/2018, que o Mercado hoje revela, mostram que, apesar dos constrangimentos no sector, tem havido progressos. De modo geral, a produção subiu. E as metas por produto, estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018- 2022, não tendo sido todas cumpridas, ficaram em intervalos confortáveis, o que mostra que não é impossível - é só trabalhoso - evoluir.

O sector agrícola tem sido, pelo menos para quem nele aposta e estuda, o parente pobre da economia nacional, num País com um histórico importante em várias culturas e produtos, e com um potencial imenso. Dos cerca de 35 milhões de hectares de terras aráveis, só exploramos 5,7 milhões, sendo que a esmagadora parte da produção é familiar. Nos últimos anos têm vindo a desenvolver-se projectos de agricultura empresarial, que ainda pesam pouco na produção nacional. São estes projectos que reclamam apoios - créditos com períodos de carência alargados, com juros bonificados, incentivos fiscais, gasóleo subsidiado, etc. São apoios que podem fazer a diferença, mas que não terão utilidade se não se resolverem os problemas a montante: má ou péssima qualidade das estradas para o escoamento dos produtos, ausência de centros logísticos e de frio para armazenamento, falta de energia e água, políticas agressivas de compra pelas grandes superfícies, etc.

É também preciso apostar na formação dos jovens que querem dedicar-se a esta fileira, onde muitos vêem o verdadeiro petróleo angolano. Num País onde temos que importar tanto do que comemos, deve haver incentivos à produção em larga escala - e o Governo tem vindo a reunir com as associações do sector no sentido de ir ao encontro das suas aspirações. Faz bem. A auto-suficiência alimentar é mais do que uma necessidade - é um desígnio nacional, porque cria emprego, conhecimento, reduz as importações, pode criar exportações. Mas o apoio aos grandes produtores não deve fazer perder de vista as necessidades dos pequenos que são, afinal, quem tem alimentado o País, sustentando ao mesmo tempo as próprias famílias, que vivem da terra. Não queremos um País agrícola atrasado, como foi Portugal no tempo do velho ditador Salazar. Queremos um País com uma agricultura moderna, mas onde caibam todos e os grandes, não engulam os pequenos. Todos têm um papel a desempenhar.