A pandemia, os apoios e a “tempestade perfeita”

Publicado em 9 de Abril, o muito ansiado Decreto Presidencial 98/20 promete fazer luz sobre as medidas tendentes a assegurar um alívio imediato nos efeitos económicos e financeiros negativos provocados pela pandemia do COVID-19 nas empresas e nas famílias.

Relativamente às empresas, o pacote prevê uma injecção directa de fundos junto do tecido empresarial que ascendem a 62,65 mil milhões Kz, valor que fica significativamente aquém dos 100 mil milhões Kz que chegaram a ser inicialmente aventados e que, ainda assim, apenas seriam suficientes para suportar o pagamento de um mês de salários nas empresas do sector privado de Angola.

Na sua esmagadora maioria (95,2% e 59,65 mil milhões Kz) estes apoios respeitam a linhas de financiamento, oneradas com taxas anuais compreendidas entre 3% e 9%, com períodos de carência nunca inferiores a 6 meses. Porém, a fundo perdido ficam disponíveis, apenas, 3 mil milhões Kz (4,8%).

O Sector Primário assume-se como o grande beneficiário do presente pacote de medidas, arrecadando 69,7% dos apoios disponíveis, especialmente formatado para incentivar explorações agro-pecuárias familiares, cooperativas da agricultura, pecuária e pescas e empresários agro-pecuários de pequena e média dimensão.

O Comércio garante 23,9% dos apoios, elegíveis apenas para uma cesta específica de produtos alimentares. O diploma reserva 6,4% dos fundos para acarinhar o microcrédito, desde que especialmente vocacionado para estimular o empreendedorismo feminino e o empreendedorismo jovem, em actividades referenciadas (e.g., agro-negócio, turismo, etc.).

Uma das principais medidas previstas no diploma legal em apreço não se prende com a disponibilização de novos recursos financeiros mas com a agilização, através da adopção de um expediente simplificado, no acesso a recursos existentes, que ascendem a mais de 1.120 milhões USD das linhas de crédito obtidas com financiamento externo garantido pelo Estado. Estes fundos estão orientados para investimentos produtivos nos sectores da Agricultura, das Pescas e da Indústria em projectos que configurem um elevado conteúdo nacional (> 50% de incorporação de factores de produção nacionais) e que promovam as exportações.

Deste modo, esta modalidade de estímulo económico, sem impacto directo no imediato, não vai conseguir acudir à situação de emergência económica e financeira das empresas, dado que não assume a forma de instrumento de apoio à tesouraria, mas de incentivo ao investimento.

À margem deste Decreto Presidencial, mas imbuído de idêntica filosofia – induzir a injecção de crédito na economia -, está o Aviso n.º 10/2020 do BNA. Também aqui se reforçam as regras relativas à concessão de crédito pelas Instituições Financeiras Bancárias junto de produtores nacionais de bens considerandos essenciais. Em causa está a “obrigatoriedade” de o saldo contratualizado por cada instituição financeira nunca ser inferior a 2,5% do seu activo. Por outras palavras, os bancos devem cativar um valor correspondente a 2,5% do respectivo activo para apoiarem, com taxas bonificadas (nunca superiores a 7,5%), projectos relacionados com a produção de bens essenciais, que apresentam défices de oferta de produção nacionais.

O Aviso n.º 4/2019 do BNA começou por fixar esta fasquia nos 2% do activo. Actualmente, face ao quadro pandémico vigente, foi entendido reforçar esse imperativo, fixando-o nos 2,5%.

Com efeito, o normativo vai mais longe e determina que as instituições financeiras de maior porte, ou seja, aquelas cujo activo líquido seja superior a 1.500 milhões Kz, devem assegurar a contratualização de, pelo menos, 50 novos créditos, no ano de 2020. Por sua vez, as restantes instituições financeiras bancárias devem garantir, neste mesmo ano, o financiamento de 20 novos projectos, no mínimo.

Igualmente relevante revela-se o Instrutivo 06/2020 do BNA, o qual prevê a possibilidade de pequenas e médias empresas transformarem títulos da dívida pública em liquidez imediata. Durante 90 dias, a denominada Linha de Compra de Obrigações do Tesouro, avaliada em 100 mil milhões de kwanzas, permite às empresas do sector não-financeiro venderem Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OTNR) até um montante máximo de mil milhões Kz por empresa, ao par desde que a yield até à maturidade seja igual ou superior a 18%, ou, não o sendo, a desconto para assegurar uma yield até à maturidade mínima de 18%. O banco comercial, fiel depositário dos títulos, far-se-á pagar de uma comissão de intermediação financeira fixa de 0,1%.

Observa-se, no entanto, que as medidas de pendor económico-financeiro de apoio ao tecido empresarial não abrangem uma franja significativa da iniciativa privada (e.g., restauração, construção, turismo).

Contudo, uma maior transversalidade nos apoios pressuporia um envelope financeiro claramente mais recheado, virtualmente incomportável no actual quadro de turbulência em que se encontra o país, procurando resistir à “tempestade perfeita”: uma perigosa combinação entre recessão económica, queda do preço do petróleo e pandemia.