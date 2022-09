A “mão de ferro” do BNA

O Banco Nacional de Angola (BNA) tem vindo a mostrar- se mais interventivo e correctivo em relação ao sector que tutela, aplicando a sua “mão de ferro” para as instituições que violam as normas estabelecidas por lei. No último mês (Agosto), “caíram na rede” do regulador, o banco Keve e o Finibanco. Para o Keve, o Banco Central aplicou uma multa de 30 milhões Kz (cerca de 70,4 mil USD) e obrigou a instituição a submeter à aprovação do ‘compliance officer’ todas as operações superiores a 20 mil USD. O BNA deu um prazo máximo de 45 dias, contados da data de notificação, para o Keve suprimir as deficiências detectadas no sistema de controlo interno. O Finibanco também recebeu 45 dias, não para suprimir as deficiências, mas para ficar ausente do mercado cambial durante o período, ou seja, 45 dias sem realizar operações cambiais.

Entre as irregularidades verificadas nos bancos, destacam-se os incumprimentos de regras e procedimentos inerentes à realização de operações cambiais; incumprimento do dever de identificação e avaliação do perfil de risco dos clientes nas transacções de importação e exportação de mercadorias; Incumprimento do dever de Comunicação de Operações Suspeitas à UIF; e deficiências na implementação do modelo de governação corporativa.

Só no primeiro trimestre, o BNA aplicou multas no valor de 1,51 mil milhões Kz aos bancos e a instituições financeiras não bancárias, ultrapassando em 18% os 1,27 milhões Kz que registou da sua actividade sancionatória em todo o ano de 2021. O incumprimento do prazo de reporte do limite da Posição Cambial tem sido a sanção mais aplicada pelo BNA, que valeu 48 multas aos bancos.

Portanto, podemos dizer que o banco central está hoje mais interventivo e correctivo em relação ao sector que tutela, uma vez que também esperava pela deslocação a Luanda da equipa de peritos do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) contra a “lavagem de dinheiro”, que decorreu em Junho deste ano. Penso que esta prática não começou no dia anterior à inspecção que detectou estes problemas, devem existir outras irregularidades que, se calhar, passou por cima. Agora, o BNA tem de manter essa postura para assegurar os direitos dos depositantes e a tutela dos investidores, bem como melhorar a imagem do sistema financeiro nacional.