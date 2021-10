A inversão do custo de vida

O Presidente da República no Discurso à Nação apontou três cenários que poderão contribuir para a redução do custo de vida. Não foi apontada uma fórmula mágica para o efeito, pois a mesma não existe, antes sim, é conjugar de diversas estratégias que associada ao momento de implementação, ao devido acompanhamento e, acima de tudo, respeitando o factor tempo, que culminarão no alcance do resultado esperado.

O primeiro cenário é o destino do excedente das receitas petrolíferas relativamente ao OGE do corrente ano. O Executivo perspectiva utilizar este excedente para reforçar a posição da Conta Única do Tesouro, financiar projectos do Programa de Investimentos Públicos enquadrados no OGE 2021, proceder ao pagamento de dívida atrasada de anos anteriores, e aumentar o quadro de pessoal nos sectores da saúde e da educação.

Este último terá impacto no aumento da renda das famílias, na qualidade e quantidade dos serviços prestados a nível da educação e saúde, e como bem defende um renomado economista estes é que são os nossos verdadeiros problemas.

O segundo cenário é o continuo apoio do Executivo ao foco do BNA na reversão da trajectória da inflação.

Com isso mostra que é no combinar de estratégias que está a solução. Na mensagem à nação foram destacadas medidas de execução imediata com vista a estabilizar e reduzir os preços dos produtos de amplo consumo popular.

Dentre essas medidas destaca-se a mais recente, de Agosto do corrente ano, a isenção dos direitos aduaneiros para alguns produtos.

E aqui surge o terceiro cenário que visa contribuir para a redução do custo de vida da população, o Executivo prepara-se para levar ao Parlamento, por ocasião da apresentação do OGE e nele inserido, a proposta de redução significativa do valor a pagar pelo IVA sobre um conjunto de bens de consumo, que vai baixar necessariamente os preços finais dos mesmos.

Haverá quem considere o corrigir de um erro em relação a introdução do IVA, haverá outros que lamentarão a perda de receitas fiscais, mas há que manter o foco na estratégia principal, a de aliviar o actual custo de vida.

Para o sucesso deste objectivo é imperativo que se acompanhe com muita atenção a implementação destas medidas e se leve a cabo as acções que se impuserem no sentido do constante aperfeiçoamento das mesmas, sempre no sentido de proteger as populações mais vulneráveis.