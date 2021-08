A independência da função e do Compliance Officer na Banca

A independência da função de compliance constitui uma característica central da sua actuação. As principais recomendações internacionais sobre corporate governance concluem em uníssono que se demonstra fundamental garantir a independência e autoridade à função de compliance e ao Compliance Officer. Este pressuposto é co-natural a função de compliance pelo que se impõe que o mesmo seja devidamente acautelado aquando da institucionalização no respectivo gabinete ou departamento dentro de cada instituição.

O erigir de uma verdadeira função de compliance pressupõe a criação de uma estrutura direccionada ao exercício da sobredita função e isso pressupõe necessariamente a dotação de meios técnicos e humanos apropriados, mas também a correspondente dignificação na hierarquia da instituição financeira bancária, que é condição privilegiada para que ela possa realizar adequadamente a sua missão.

Aquando da apreciação da independência como matriz fundante da actividade do Compliance Officer, salta-nos à vista a natureza do seu vínculo contratual com a instituição. Nesta ordem de ideias, se o Compliance Officer celebra um contrato de trabalho com a instituição financeira bancária, está por este motivo adstrito ao poder de direcção do empregador, devendo observar o respectivo dever de obediência no âmbito da subordinação jurídica.

Pontificam no contrato de trabalho, o poder de direcção e o dever de obediência. A falta de concretização da prestação do trabalhador corresponde a uma peculiaridade do contrato de trabalho, pois, por via de regra, nele não se especifica, ao pormenor, de forma exaustiva, a actividade a desenvolver em cada momento pelo trabalhador, admite-se que o trabalhador possa desempenhar várias actividades dentro do parâmetro determinado. Como é normal que haja um acordo genérico quanto a actividade a desenvolver, torna-se necessário que o empregador possa em cada momento, concretizar a actividade a realizar efectivamente. O poder de direcção tem em vista, individualizar a prestação do trabalhador, concretizando a actividade a desenvolver. Daí afirmar-se que a prestação é realizada sobre as ordens e direcção do empregador. Por seu turno, o trabalhador tem o dever de obediência relativamente às ordens emanadas do empregador.

No âmbito do poder de direcção do empregador, existe o poder disciplinar sobre o trabalhador que lhe permite sancionar as actividades deste, contrárias às suas instruções legítimas ou às normas de organização e disciplina do trabalho, ao qual corresponde uma sujeição do trabalhador a que lhe sejam aplicadas sanções sempre que pratique qualquer infracção disciplinar.

A subordinação jurídica própria do contrato de trabalho é mais do que a necessidade de o trabalhador seguir certas regras na prestação do serviço, ainda que impostas pelo beneficiário, titular do empreendimento. Compreende igualmente a prerrogativa de que se investe o tomador de serviço (empregador), em decorrência da relação de emprego, de orientar, a cada passo ou quando queira, segundo as conveniências do negócio.

Ora bem, os argumentos acima descritos desafiam a independência que a função e o Compliance Officer devem ter nas instituições financeiras bancárias e podem eventualmente se apresentar como entraves para o exercício da função, no entanto não se pode perder de vista a vocação da função de compliance e os fundamentos históricos e institucionais que justificaram a sua criação bem como os benefícios qua instituição agrega com a sua implementação.

Para nós, o contrato de trabalho celebrado entre o Compliance Officer e o Banco deverá cumular características do contrato de trabalho e do contrato de prestação de serviços, no âmbito do princípio da autonomia da vontade, ou seja, defendemos um tertium genus que garante por um lado, a prestação do trabalhador e seus deveres principais, como de lealdade e cuidado e que por outro, que lhe reconheça suficiente autonomia como propulsor da independência que tanto anseia a função compliance.

Entendemos que a subordinação jurídica verificada no contrato de trabalho deverá ser enfraquecida para introduzirmos o que chamamos de autonomia funcional nesta relação jurídica, na medida em que esta solução combina com a natureza da função compliance.

Este arranjo é perfeitamente enquadrável nos termos da livre composição da esfera jurídica das pessoas singulares e colectivas, ou seja, é permitida às partes no âmbito da liberdade de modelação do conteúdo contratual, nos marcos do artigo 405.º do Código Civil, definirem as melhores soluções que lhes aprouver desde que não seja contrária à lei e aos bons costumes.

O Compliance Officer seria aqui visto como um primus inter pares, não por um puro desejo de se atribuir um estatuto diferente, mas pelos fundamentos intrínsecos e co-naturais à sua função, que demanda um tratamento distinto, que a nosso ver, não seria como tal diferente dos demais, mas como exigência própria ou natural da função compliance, pois, o seu mandato, a sua actividade e a sua responsabilidade requerem um tratamento ajustado à singularidade da sua função e por este facto, o Compliance Officer e respectiva direcção ou gabinete nunca deveriam estar hierarquicamente subordinados a um administrador executivo, mas funcionalmente ligados a um administrador não executivo, que desempenha funções de pura supervisão da sua actividade.

* Vice Presidente da A ACGA – Angola Corporate Governance Association