A importância da capilaridade do investimento público para reanimação da economia

I. Enquadramento

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a crise do COVID 19, fez com que os governos revisitassem as suas agendas de programação de curto e médio prazos, focando-se em temas de carácter emergencial de saúde pública e traçando programas de alívio, suavizando a saúde financeira das empresas e das famílias vulneráveis. Isto retraiu o foco nos programas dos governos em geral. Agora, é fundamental que os Governos revisitem as suas agendas programáticas para o relançamento prudente das actividades económicas e a criação de empregos, estabelecendo um ambiente económico pós – pandemia favorável à recuperação económica. Em Angola, estes pilares podem ser alcançados por intermédio de uma política fiscal prudente e expansionista, com a injecção de recursos para o Programas de Investimentos Públicos (PIP) e de Fomento à Produção, especialmente para aqueles que geram postos de trabalho em massa e receita fiscal adicional.

II. Investimento Público e a Reanimação Económica

Na visão macroeconómica, o Investimento Público (IP) é o motor para as economias avançadas e mercados emergentes que impacta na alavancagem do investimento privado através da criação de economias de escala. No nosso caso em concreto, podemos recorrer ao endividamento estratégico que não contamine a dívida pública actual para financiar novos investimento de qualidade, isto é, aquele capaz de gerar retornos positivos à economia, através da tributação. A qualidade pressupõe estabelecer uma matriz de prioridades para impulsionar o crescimento e consequentemente o desenvolvimento económico, fortalecendo a resiliência e a sustentabilidade da própria economia.

Segundo a prestigiada escola de Economia e Gestão do MIT dos Estados Unidos, a “escada do desenvolvimento económico” pressupõe seis degraus fundamentais: Agricultura, Indústria, Computação, Biotecnologia, Fintech e Pesquisa e Desenvolvimento. Esses pressupostos servem de mola impulsionadora para alavancar a economia, tanto do ponto de vista da produção interna como da sua competitividade externa. É preciso investimentos nos 6 degraus acima, com maior relevo e materialidade num ou noutro degrau, dependendo do estágio de cada economia (avançada ou emergente).

Em Angola, olhando para a necessidade de geração de empregos em massa e para o aumento da produção interna, devemos garantir investimentos na agricultura e pescas, indústria, infraestruras rodoviárias, ferroviárias, fundamentais em projectos estruturantes que concorram para o aumento do PIB. Os investimentos que acima referimos só poderão acontecer alterando a capilaridade dos mesmos no OGE nos exercícios fiscais sucessivos para formação bruta de capital, devendo ser acompanhados do respectivo investimento em “Pesquisa e Desenvolvimento”, através da formação capacitação contínua de quadros nos mais variados ramos do saber técnico-profissional. atendendo à demanda do país bem descentralizando cada vez mais os mesmos.

Todavia, é de todo necessário que as entidades que formulam as políticas económicas, garantam a qualidade do IP para que o mesmo não represente riscos na dinâmica da dívida púbica, sendo que não somos emissores das moedas de reserva.

Outrossim, não obstante, a sua efectividade na criação de empregos, o IP de qualidade tem um grande papel na estimulação da demanda agregada interna, impulsionando o crescimento económico, e potenciando resultados mais concretos no combate à pobreza e nas assimetrias regionais.

III. Considerações Finais

Inferindo com base nos pressupostos relatados acima, sugerimos o seguinte:

• Revisitar as carteiras nacional e provincial de Investimento Público, depurando-as e reprogramando-as com foco no crescimento económico e na geração de empregos e de recita fiscal;

• Descentralização do IP, ampliando o limite actual para aprovação e execução dos projectos em sede das Unidades Orçamentais da Administração Local do Estado, isto é, Governos Provinciais e outras;

• Reajustar a matriz de endividamentos Interno e Externo para um endividamento menos oneroso (taxas de juros mais baixas) e mais estratégico (maior maturidade) que aporta o IP com foco no crescimento económico e no aumento do PIB e do incremento da receita fiscal não petrolífera;

• Reformular o Plano de Integrado de Intervenção Municipal incorporando nele a componente de Apoio à Produção e de Comércio Rural no OGE aportando-o com créditos adicional específico para o incremento do PIB e do emprego;

• Reforçar o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento em sede do Banco de Desenvolvimento (BDA) para Projecto estratégicos assentes na escada de desenvolvimento potenciando o PIB;

Finalmente enfatizar que os Governos em todo globo estão tomando uma série de medidas de carácter extraordinário, salvando vidas, limitando o colapso económico da história contemporânea. Logo, o IP é urgente, necessário e fundamental nos sectores mais críticos para controlar a pandemia e relançar a economia e restabelecer os empregos destruídos e criar novos postos de trabalho e reanimar a economia promovendo a paz social.