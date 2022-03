A gestão das reservas e activos do INSS Decreto Presidencial n.º 297/20, de 19 de Novembro

Este mês dedico a Segurança Social e nesta senda há duas semanas apresentei o estado da Segurança Social, com base numa estimativa, pois que com a falta de dados sob a forma de relatório, apresentei também a situação da receita do INSS, onde são consumidas as receitas na lógica de Despesa do INSS e ainda uma solução para a criação embrionária de um futuro Subsídio de Desemprego.

A Segurança Social em Angola tem em vigor desde 19 de Novembro de 2020 um diploma legal que vem estabelecer novas regras das reservas dos activos do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

Com base nisto, o Titular do Poder Executivo fez sair em Diário da República o Decreto Presidencial n.º 297/20, de 19 de Novembro – Regulamento para a Gestão das Reservas Técnicas e Activos do INSS.

Demonstrei, como escrevi no artigo da edição deste mesmo jornal, do dia 11 de Março de 2022, que tem que haver mais rigor na gestão de tão grande e «apetecido» património dos angolanos para que no presente e no futuro sintam o benefício dos descontos para o INSS. Contudo e mais importante, e que sintam que há relatórios e informação a prova de bala para que haja informação que satisfaça todos os agentes: o ministério da tutela: MAPTSS e o Executivo, mas principalmente para todos os beneficiários do INSS.

O objectivo deste diploma legal é «blindar» os montantes e o património de situações em que o próprio Governo necessite para recompor, por exemplo, futuros Orçamentos Gerais do Estado.

Cabendo ao Centro de Investimentos do INSS a gestão, a utilização da Receita do INSS, respondendo directamente ao presidente do INSS, e sendo um departamento interno do INSS cabe aos técnicos deste departamento a procura das melhores oportunidades de investimento para que a rentabilidade dos montantes investidos esteja assegurada para os beneficiários do INSS. Segundo o DP 297/20, deveria já a esta altura estarem disponíveis relatórios trimestrais sob a execução do Orçamento de Investimentos e aplicação de activos sob gestão do INSS. O mesmo se aplica à elaboração de um Plano Anual e que devem ter como «alicerces»: a segurança, a rentabilidade e a liquidez (n.º 2, do artigo 35 – Lei de Bases da Protecção Social – Lei 07/04, de 15 de Outubro).

Se há a criação de um Centro de Investimentos do INSS, a grande novidade são os limites que são impostos por via legal (o dito DP 297/20), por segmentos e, que se estivesse em vigor o presente DP, o INSS não poderia ter comprado 25% do capital social da empresa de telecomunicações Movicel, SA, por exemplo.

Tendo em conta este novo paradigma, apresento de forma sucinta os limites plasmados na lei:

a) O INSS pode ter até 50% dos seus investimentos em Obrigações e Títulos de Dívida Pública, o que quer dizer também que não pode ir além destes 50%, como poderia acontecer até esta lei estar publicada;

b) Pode investir até 30% em depósitos a prazo em instituições financeiras/bancarias, cujo o rácio de solvabilidade seja igual ou superior ao exigido pela entidade reguladora (BNA);

c) Até 5% dos investimentos ou manutenção dos montantes da Receita do INSS estanques em depósitos à ordem, e que obedeçam às mesmas regras da alínea “b”;

d) Até 5% em investimentos imobiliários, como no caso dos Organismos de Investimento Colectivo (O.I.C.) – Sociedades de Investimento Imobiliário ou ainda em outro tipo de investimentos financeiros imobiliários.

e) Até 5% em participações em sociedades comerciais (caso da Movicel), de direito angolano, com potencial e efectiva rentabilidade comprovada;

f) Até 5% em títulos de Dívida Pública em mercados internacionais (ex Eurobonds), com reputação e rentabilidade comprovadas;

g) Até 5% em acções de empresas, warrants (são valores mobiliários cotados em bolsa que conferem ao seu detentor um direito (e não uma obrigação) sobre um determinado activo financeiro (activo subjacente), fundos de investimento, unidades de participação em sociedades de Investimento Mobiliário enquadradas nos O.I.C., obrigações convertíveis em acções com direitos análogos, etc.

De facto, a lei estabelece percentagens para cada segmento de investimentos, deixando pouco espaço de manobra, o que é positivo, para investimentos duvidosos e até ruinosos para o erário público, sendo que a venda de participações, de investimentos só pode ser “para liquidação das responsabilidades prestacionais ou de administração do Sistema de Protecção Social Obrigatória”, com o fim de ultrapassar rapidamente algum déficit de tesouraria/liquidez do INSS perante as suas responsabilidades (n.º 1, do artigo 8º do DP 297/20).

Não havendo regra sem excepção, o Chefe do Governo pode alterar excepcionalmente o percentual das aplicações em títulos da Dívida Pública além dos 50% previstos no DP 297/20, apenas, só e só se, em casos de extrema necessidade das finanças públicas do país. E tal excepção só se aplica aos 50%, não havendo possibilidade do Titular do Poder Executivo ter possibilidade directa e/ou indirecta de se alterar o percentual dos outros segmentos que representam também 50%.

O que aguardamos e a apresentação pública é a publicação dos relatórios previsionais e de execução do plano de investimentos do INSS no site institucional do INSS: www.inss.gv.ao, desde Novembro de 2020, isto é, há mais de 18 meses, e que merece todo o empenho da equipa do INSS para toda a sociedade angolana e daí se fazer rotina trimestral este trabalho de prestação de contas.

*Economista e docente universitári