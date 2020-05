A empresa resiliente e as medidas fiscais

A pandemia da COVID-19 impôs a adopção de medidas urgentes e extraordinárias para prevenir e conter o alastramento da doença. Assim, foi decretado o Estado de Emergência, em vigor desde 27 de Março de 2020, e pela segunda vez prolongado por mais 15 dias (de 26 de Abril a 10 de Maio), por meio do Decreto Presidencial 120/20, de 24 de Abril.

Neste período foram adoptadas, entre outras, medidas urgentes com impacto fiscal que visam servir de ventilador às famílias e empresas, das quais se destacam:

(i) extensão do prazo limite de liquidação final das obrigações declarativas do Imposto Industrial para os Contribuintes do Grupo B, para 29 de Maio de 2020;

(ii) extensão do prazo limite de liquidação final das obrigações declarativas do Imposto Industrial para os Contribuintes do Grupo A, para 30 de Junho de 2020;

(iii) atribuição de crédito fiscal de 12 meses sobre o valor do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) aos Contribuintes que efectuarem o pagamento deste imposto na importação de bens de capital e de matéria-prima que sejam utilizados para a produção dos bens da cesta básica definidos no Decreto Presidencial n.º 23/19, de 14 de Janeiro;

(iv) a possibilidade de pagamento do Imposto Predial Urbano (IPU) em quatro prestações, nomeadamente em Abril, Junho, Agosto e Outubro de 2020;

(v) isenção do IVA e Direitos Aduaneiros para as mercadorias importadas para fins de ajuda humanitária e doações, incluindo as mercadorias produzidas localmente, os fundos monetários disponibilizados para o mesmo, consideradas como custo fiscalmente dedutíveis em sede de imposto industrial;

(vi) o pagamento de impostos sobre a importação de bens alimentares, medicamentos e outros bens essenciais fica sujeito ao regime de regularização a posteriori, bem como;

(vii) o alargamento dos prazos limite para a liquidação de contribuições para a Segurança Social (alívio no pagamento de salários) através do diferimento do pagamento da contribuição referente ao 2.º trimestre do ano em curso, para pagamento de seis parcelas mensais durante os meses de Julho a Dezembro, sem formação de juros.

A par destas, o Executivo propôs à Assembleia Nacional a aprovação de alterações aos Código Geral Tributário, do Imposto Industrial e do Imposto do Rendimento do Trabalho. São alterações substanciais que incluem revisão das normas procedimentais, bem como de normas materiais, como a redução de taxa dos diversos impostos.

As medidas já adoptadas,valem enquanto medidas de emergência, mas, se formos atentos, ainda estão aquém de socorrer, de forma eficaz, as empresas e as famílias. Espera-se, é certo, que a empresa seja resiliente. Dir-se-á que só a empresa resiliente evita a falência, de outro modo esta é inevitável, o desemprego incontornável e a crise social uma realidade.

Porque o Estado angolano é Social, sim, Social, pede-se que corrija as desigualdades sociais e económicas próprias do capitalismo. Para que isso seja possível, é necessário que as instituições públicas promovam medidas para melhorar as condições de vida de todos os cidadãos. Quer-se um olhar por parte do Estado que filtre e perceba o real estado financeiro das empresas.

A empresa deve ser resiliente, é um momento de resiliência! Então que se reconheça, também, que a empresa angolana tem vindo a ser resiliente desde 2016, e por esse longo caminho desfaleceram algumas, emagrecendo assim o tecido empresarial nacional! Se assim admitirmos, teremos de reconhecer, igualmente, que as medidas adoptadas, bem como as propostas de alteração dos Códigos Tributários são, nalguns casos, insuficientes e, noutros, pouco eficazes.

As medidas adoptadas não exoneram as empresas do cumprimento das obrigações tributárias. Se as empresas já enfrenta dificuldades económico-financeiras anteriores à declaração do estado de emergência, não será de prever que o diferimento das suas obrigações tributárias para mais seis ou 12 meses terá influência directa na sua saúde financeira, a ponto de cumprir com compromissos obrigatórios e urgentes como pagamento de salários?

Não deveria o Estado adoptar medidas direccionadas para a protecção do emprego? Será, portanto, de prever que as medidas são adequadas a proporcionar a aquisição de matéria-prima, bens e serviços para continuar a actividade? Não se deveria antes optar por estabelecer linhas de crédito com condições atractivas e de efectiva salvaguarda da produtividade e capacidade financeira das empresas, ou a taxas reduzidas com um período de carência alargado?

A proposta de alteração dos Códigos Tributários é relevantíssima, não como medida de emergência, mas como medida de recuperação estrutural.

Mas aqui está! Será que , no final da condição de emergência, ainda teremos empresas com capacidade para beneficiar das medidas e /ou famílias com condições para consumir a ponto de alavancar a economia? Corremos o claro risco de não conseguir travar a cadeia que desaguará numa crise social.

Outra forma de se assegurar um excelente ventilador às empresas seria o Estado assegurar o pagamento das dívidas que tem para com elas! E se os créditos fiscais fossem aprovados de modo célere e aplicados de maneira a garantir a sua efectiva recuperação! E se abrisse linhas de crédito a fundo perdido! Aí sim, teríamos medidas de impacto directo e voltadas para a necessária recuperação estrutural, traduzida no fortalecimento do tecido empresarial nacional, bem como a robustez financeira das famílias que garantiriam o estímulo ao consumo de bens e serviços e, assim, a saúde financeira nacional.

O que se espera da empresa resiliente no contexto fiscal? Que pague os seus impostos. Que faça a sua planificação tributária.

Que institua na sua organização o compliance tributário. Que adopte o rigor no processo contabilístico.

Que cumpra com as suas obrigações legais, a todos os níveis. Mas, ainda que assim suceda, só teremos sucesso se as medidas adoptadas e a adoptar pelo Estado, a nível fiscal, reconheçam o buraco negro em que as empresas estão, e que possam ser adequadas às necessidades, no momento estruturais, daquelas e das famílias, para que seja possível o crescimento e desenvolvimento económico, financeiro e social de Angola.