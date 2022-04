A Economia nos 20 anos de Paz

Neste 04 de Abril, Angola celebra 20 anos desde que foi assinado o Acordo de Paz em 2002, depois de estar 27 anos mergulhado num conflito armado que impediu o desenvolvimento económico e social do País. Durante estes 20 anos, a economia angolana ficou marcada por altos e baixos, com grande destaque para os tempos gloriosos do “boom” petrolífero e as crises sucessivas, o início das reformas, a presença do FMI e desvalorização e valorização do Kwanza.

Neste quesito, importa apenas realçar os principais indicadores macro-económicos (PIB, Inflação e Desemprego). Assim dizem os números: Com o “calar das armas” em 2022, Angola registou um crescimento do PIB ( a soma de todos bens e serviços finais produzidos no País) na ordem dos 13,7 %. Neste período, os dados do INE indicam que o sector da agropecuária representava 4,07%, contra os actuais 6,4% do PIB. Já o petróleo, contribuiu com 44,5% em 2002 e hoje contribui com cerca de 30%, depois de representar 50% do PIB em 2008.

O ouro negro representa mais de 90% das exportações do País e contribui com mais de 60 % nas receitas fiscais que financiam o Orçamento Geral de Estado. Até 2008, a economia angolana era das que mais crescia no mundo, em 2005, o PIB chegou a crescer 15,03%, com o primeiro grande choque internacional, a economia teve um crescimento tímido na ordem de 0,86%, devido a queda do barril de petróleo, tendo recuperado entre 2010 a 2014, mas sem bases para suportar um outro choque.

O petróleo voltou a ser protagonista no período entre 2014 e 2015, Angola não conseguiu suportar a queda do ouro negro e mergulhou num mar de recessão económica de cinco anos consecutivos, contabilizados desde 2016. Em 2021 a economia ganhou fôlego e cresceu 0,7%, segundo os dados divulgados recentemente pelo INE. Quanto à inflação (que mede o custo de vida dos angolanos), em 2002, o País saiu de uma taxa de 106% para 76% em 2003, com uma tendência decrescente até 2014, quando Angola registou uma inflação de 8%.

Fruto da crise económica, em 2016 o custo de vida disparou para 42%. A taxa de inflação ainda voltou a reduzir até os 17% em 2019, com a outra queda do petróleo e um empurrão da covid-19, a taxa voltou a subir e hoje situa-se nos 27%. Em relação ao desemprego, as estatísticas dizem que em 2002, 48% dos angolanos em idade activa estão desempregados, e hoje a taxa gira em volta dos 33%.

Angola continua a enfrentar os mesmos desafios, só que com maior responsabilidade. Os desafios passam pela diversificação da economia nacional, a redução da dependência do petróleo, a criação de infra-estruturas, a melhoria dos sistemas de governação e de gestão das finanças públicas, bem como dos indicadores de desenvolvimento humano e das condições de vida da população. Daí, teremos, sem dúvida, um crescimento económico sustentável e taxas de inflação e de desemprego aceitáveis.