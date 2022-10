A derradeira explicação sobre moedas

B itcoin é uma criptomoeda, uma moeda virtual projectada para actuar como dinheiro e uma forma de pagamento fora do controlo de qualquer pessoa, grupo ou entidade, eliminando assim a necessidade de envolvimento de terceiros em transacções financeiras. Ele é recompensado pelos mineradores de Blockchain pelo trabalho realizado para verificar as transacções e pode ser adquirido em várias plataformas.

A moeda Bitcoin foi apresentada ao público em 2009 por um desenvolvedor anónimo ou grupo de desenvolvedores usando o nome Satoshi Nakamoto.

Desde então, tornou-se a criptomoeda mais conhecida do mundo. A sua popularidade inspirou o desenvolvimento de muitas outras criptomoedas. Essas moedas concorrentes tentam substituí-la como um sistema de pagamento ou são usados como “tokens utilitários” ou de segurança noutras Blockchains e tecnologias financeiras emergentes.

As criptomoedas fazem parte de um Blockchain e da rede necessária para alimentá-lo. Um Blockchain é um livro-razão distribuído por um banco de dados compartilhado que armazena dados.

Os dados dentro do Blockchain são protegidos por métodos de criptografia.

Quando uma transacção ocorre no Blockchain, as informações do bloco anterior são copiadas para um novo bloco com os novos dados, criptografados e a transacção é verificada por validadores – chamados mineradores – na rede. Quando uma transacção é verificada, um novo bloco é aberto e um Bitcoin é criado e dado como recompensa ao(s) minerador(es) que verificaram os dados dentro do bloco - eles são livres para usá-lo, mantê-lo ou vendê-lo .

O Bitcoin usa o algoritmo de hash SHA-256 para criptografar os dados armazenados nos blocos do Blockchain. Simplificando esta linguagem, os dados de transacção armazenados num bloco são criptografados num número hexadecimal de 256 bits. Esse número contém todos os dados da transacção e informações vinculadas aos blocos anteriores a esse bloco.

Se você não quiser minerar uma moeda digital, ela pode ser comprada usando uma troca de criptomoedas. A maioria das pessoas não poderá comprar uma Bitcoin inteira por causa de seu preço, mas você pode comprar partes delas nessas trocas de moeda fiduciária, como Dólares americanos, Kwanzas, etc.

Para usar seu Bitcoin, você precisa ter uma carteira de criptomoedas. As carteiras guardam as chaves privadas da Bitcoin que você possui, que precisam ser inseridas quando você está a realizar uma transação. A Bitcoin é aceite como meio de pagamento de bens e serviços em muitos comerciantes e indústrias.

As lojas físicas que aceitam criptomoedas geralmente exibem uma placa que diz “Bitcoin Accepted Here” ou “Bitcoin é aceite aqui”; as transacções podem ser tratadas com o terminal de hardware necessário ou o endereço da carteira por meio de códigos QR e aplicativos de tela sensível ao toque. Um negócio online pode facilmente aceitar Bitcoin adicionando esta opção de pagamento às suas outras opções de pagamento online: cartões de crédito, PayPal, etc.

Investidores e especuladores interessaram-se pela Bitcoin à medida que cresce em popularidade. Entre 2009 e 2017, surgiu a possibilidade de troca de moedas convencionais por criptomoedas que facilitaram as vendas e compras de bitcoin. Os preços começaram a subir e a demanda cresceu lentamente até 2017, quando seu preço quebrou US$ 1.000. Muitas pessoas acreditavam que os preços do Bitcoin continuariam a subir e começaram a comprá-las para mantê-las. Os comerciantes começaram a usar as trocas de criptomoedas para fazer negócios de curto prazo, e o mercado decolou.

Investidores especulativos foram atraídos para a Bitcoin após sua rápida valorização de preço nos últimos anos. A Bitcoin tinha um preço de US$ 7.167,52 a 31 de Dezembro de 2019 e, um ano depois, apreciou mais de 300%, para US$ 28.984,98. Ela continuou a subir no primeiro semestre de 2021, sendo negociado a um recorde de mais de US$ 69.000 em Novembro de 2021 - depois caiu nos próximos meses e à data que escrevo o artigo, 27 de Setembro de 2022, a Bitcoin vale US$ 19.000.

Assim, muitas pessoas compram Bitcoin pelo seu valor de investimento, e não por sua capacidade de actuar como meio de troca. No entanto, a falta de valor garantido e a sua natureza digital significam que sua compra e uso carregam vários riscos inerentes e descrevo alguns deles abaixo:

Risco regulatório: A falta de regulamentos uniformes sobre Bitcoin (e outras moedas virtuais) levanta questões sobre sua longevidade, liquidez e universalidade.

Risco de segurança: a maioria dos indivíduos que possuem e usam Bitcoin não adquiriu seus “Tokens” por meio de operações de mineração. Em vez disso, eles compram e vendem Bitcoin e outras moedas digitais em mercados online populares, conhecidos como trocas de criptomoedas. As trocas de Bitcoin são totalmente digitais e, como em qualquer sistema virtual, correm o risco de hackers, malware e falhas operacionais.

Risco de seguro: Bitcoin e criptomoedas não são segurados nenhum regulador, banco central, governo.

Risco de fraude: mesmo com as medidas de segurança inerentes a um Blockchain, ainda há oportunidades para actividades fraudulentas.

Risco de mercado: como em qualquer investimento, os valores do Bitcoin podem flutuar. De facto, o valor da moeda sofreu grandes oscilações de preço durante a sua curta existência. Sujeito a compras e vendas de alto volume em Bolsas, é altamente sensível a quaisquer eventos dignos de notícia.

A rede de mineração leva em média 10 minutos para validar um bloco e criar a recompensa. A recompensa do Bitcoin é de 6,25 Bitcoins por bloco. Isso leva cerca de 100 segundos para 1 Bitcoin ser minerado.

O Bitcoin tem um curto histórico de investimentos repleto de preços muito voláteis. Se é um bom investimento depende do seu perfil financeiro, carteira de investimento, tolerância ao risco e objectivos de investimento. Você deve sempre consultar um profissional financeiro para aconselhamento antes de investir em criptomoedas para garantir que seja adequado para suas circunstâncias.

Este é o último artigo sobre moedas digitais.