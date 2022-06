A Decisão de Contratar Precedente à Inscrição Orçamental

Nos dias que correm, tem-se mostrado crescente a percepção da importância da Contratação Pública, enquanto mecanismo ou instrumento ao dispor das diferentes Entidades Públicas Contratantes (EPC) para assegurar a satisfação das necessidades colectivas. Tal percepção é, em grande medida, resultante dos avanços registados a nível do quadro legislativo, mas também do grau de maturidade com que os principais intervenientes do Sistema de Contratação Pública se posicionam a nível das fases de formação e de execução dos contratos públicos, o que contribui para a consolidação de um Mercado da Contratação Pública angolano moldado às normas, princípios e boas práticas internacionalmente aceites.

De entre os diversos dessa consolidação, a qualidade da despesa destaca-se como principal garante do best value for money, entendido pelos doutrinadores como a melhor relação qualidade/preço na escolha da proposta vencedora, entre as que se oferecem para responder à necessidade contratual exteriorizada pela EPC. Não menos importante é o impacto que o fortalecimento do Mercado da Contratação Pública cria a nível da disciplina orçamental.

Uma das principais nuances associadas à disciplina orçamental está patente na Lei n.º 15/10, de 14 de Julho, Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado, ao estabelecer, no seu artigo 30.º, que “nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga, sem que (...) disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na programação financeira, esteja adequadamente classificada e satisfaça o princípio da economia, da eficiência e eficácia”.

Desta disposição legal resulta que, em princípio, o órgão máximo da EPC só poderá tomar a decisão de contratar quando a despesa associada ao contrato a celebrar estiver inscrita no Orçamento Geral do Estado (OGE) aprovado.

Sabendo-se que a celebração de um contrato público deve ser precedida do respectivo procedimento de contratação pública, o órgão máximo da EPC desempenha o papel primordial. É a este órgão que, na fase de formação do contrato, compete tomar a decisão de abertura do procedimento (decisão de contratar), aprovar a despesa, indicar o tipo de procedimento aplicável, aprovar as suas peças, nomear a comissão de avaliação ou os serviços responsáveis pela condução do procedimento, decidir sobre os recursos interpostos pelos concorrentes, excluir propostas, aprovar os relatórios, adjudicar a proposta, assim como exercer outras atribuições previstas por lei.

Sendo a inscrição orçamental da despesa um requisito prévio ao desencadeamento do procedimento pré-contratual, dentro da premissa de que as necessidades são ilimitadas e os recursos escassos, aquando da elaboração do orçamento, as EPC são desafiadas a um árduo esforço de priorização das despesas a executar durante o exercício económico.

Com efeito, embora o histórico recente da aprovação do OGE reflicta estabilidade e regularidade, não são poucas as vezes em que os gestores públicos enfrentam dificuldades na satisfação de determinadas necessidades colectivas, algumas vezes motivadas pela não inscrição da despesa correspondente no OGE aprovado, e, outras vezes, pela demora na celebração do contrato que viabiliza a execução da empreitada, a prestação do serviço ou o fornecimento do bem necessário, pois o cumprimento dos actos e formalidades associados à formação dos contratos públicos, dependendo do tipo de procedimento aplicável, pressupõe determinados prazos que em muitos casos ultrapassam o tempo útil para responder às necessidades que lhe deram origem.

Neste sentido, os sistemas e ferramentas de planificação a curto, médio e longo prazos devem ser os principais aliados dos gestores públicos, para que se possam antecipar e garantir os bens e serviços em prazo, quantidade e qualidade aceitáveis. Para o efeito, a par de uma prévia planificação das aquisições a realizar, com recurso ao Plano Anual de Contratação (PAC), a Lei n.º 41/20, de 23 de Dezembro, Lei dos Contratos Públicos (LCP), prevê, também, um expediente cujo propósito é o de responder a esta necessidade de ter a fase pré-contratual concluída antes mesmo que esteja aprovada a inscrição orçamental da respectiva despesa.

Dispõe o n.º 2 do artigo 32.º da LCP que “a Entidade Pública Contratante apenas pode tomar a decisão de contratar quando a verba esteja inscrita no seu orçamento, salvo se constar do anúncio, convite ou programa do procedimento que a adjudicação esteja dependente da aprovação da correspondente inscrição orçamental” (destaque nosso).

Da parte final deste da LCP, descobre-se um mecanismo bastante útil que o legislador disponibiliza aos gestores das EPC. Trata-se de uma norma que se afigura especial, diante da citada norma da Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado, pois admite que o órgão máximo de uma EPC profira a decisão de contratar, autorize a despesa e desencadeie o procedimento antes mesmo que o OGE seja aprovado.

Assim, para os procedimentos que pelo objecto contratual, complexidade das prestações e abrangência, requeiram uma tramitação dentro de um período mais alargado, nada obsta a que os gestores se antecipem na sua preparação e no seu desencadeamento, obtendo com isso ganhos de produtividade. Há, porém, determinadas condições a observar para o efeito, sob pena de invalidade do procedimento e do consequente contrato pelo uso indevido ou abusivo deste expediente, o que pode acarretar um certo grau de frustração das legítimas expectativas dos operadores económicos, o que afastaria todo o elemento teleológico da norma.

Um primeiro aspecto a considerar é que das peças do procedimento (anúncio, convite ou programa do procedimento) deve constar, de maneira clara, que, enquanto não for confirmada a inscrição orçamental da despesa a incorrer, não será feita adjudicação.

Outro aspecto tem a ver com a necessidade de os gestores se certificarem de que a despesa cuja formação do contrato correspondente se pretenda antecipar tenha fortes garantias de beneficiar de inscrição no OGE, olhando para questões como a sua classificação, o grau de prioridade que representa a nível dos programas em execução, a fiabilidade dos estudos de mercado realizados para a determinação do valor estimado, assim como o histórico dos orçamentos anteriores.

Acresce que, para a garantia do sucesso da aquisição e porque a EPC dispõe de tempo suficiente, é importante que as peças do procedimento sejam devidamente preparadas, o que pressupõe uma boa definição das especificações técnicas dos bens ou serviços a adquirir, clareza nas peças escritas e desenhadas, no caso de empreitadas, assim como a definição objectiva dos critérios, factores e subfactores de avaliação das propostas (em outras palavras, a elaboração do modelo de avaliação das propostas).

As vantagens do recurso ao mecanismo da aprovação da despesa e formação do contrato precedente à inscrição orçamental resultam em melhorias a nível da planificação, preparação das peças do procedimento, respeito pelas normas e princípios aplicáveis, respeito pelos direitos e garantias dos principais interessados, aumento do nível de poupança e, o mais importante, a provisão dos bens e serviços, com a qualidade desejada e em tempo útil às populações. O impacto destas vantagens conduzirá, certamente, à redução dos casos de recurso indevido a procedimentos fechados, sob pretexto de urgência imperiosa, até porque a urgência imperiosa, como critério material para a Contratação Simplificada, já não consta da LCP em vigor.

Num contexto em que cresce a demanda por uma Contratação Pública dinâmica e desburocratizada, a aprovação da despesa e a tramitação do procedimento antes da respectiva inscrição orçamental apresenta-se como mais um mecanismo de simplificação ao serviço do Mercado da Contratação Pública, com ganhos consideráveis em termos de economicidade, eficiência e eficácia, cabendo às EPC observar, de maneira rigorosa, os requisitos e condições que tal mecanismo encerra.

*Técnico do Serviço Nacional de Contratação Pública