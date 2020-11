A Contracção do Comércio Mundial e seus Reflexos no PIB e na Balança de Pagamentos e de Investimentos em Angola: Uma abordagem em Análise Económica

I. Enquadramento

O Comércio Internacional (CI) movimenta as economias. A sua importância é inegável para a globalização dos mercados que tem assistido o desenvolvimento intenso e sistemático das relações económicas internacionais através da liberalização do comércio e do investimento, gerando as “Principais Tendências do CI de Bens e Serviços e de Investimento Directo Estrangeiro” afectando positiva ou negativamente o PIB mundial, regional e nacional. Tendência constatada com o surgimento da pandemia da Covid-19 que afectou a economia mundial com repercussões na queda do CI.

II. Overview sobre a Evolução do Comércio Internacional

A Organização Mundial do Comércio (OMC), a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNTCAD) e o Centro de Comércio Internacional (ITC), publicaram o Outlook das principais tendências do comércio mundial apontando para 2020, queda do comércio de serviços em cerca de -30%, a maior desde o ano fiscal de 2009 (-17%). Em termos regionais, no que toca às exportações, esta retração estiliza-se em (-32%) para América do Norte, (-29%) Asia, (-26%) Europa e (-41%) para outros países. No que toca às importações, os dados indicam (-36%) para América do Norte, (-32%) Ásia, (-29%) Europa e (-42%) para outros. Na categoria de serviços, os mais afectados foram: Viagens (-81%), Transportes (-31%), Serviços relacionados com bens (-20%) e outros serviços comerciais (-9%). De acordo a OMC, ainda em 2020, estimativas acentuadas ressaltam-se para os países menos avançados - PMAs, com decréscimos na banda de 60-65%. É importante realçar que todos os sectores estruturantes do CI sofreram quedas significativas como a construção (-24%), manufactura e serviços de reparação (-22%) e outros (abaixo de -11%), sendo que o sector de serviços financeiros teve um crescimento de 5% no Iº Trimestre e um decréscimo ligeiro no IIº Trimestre de (-1%). O sector com maior resiliência até ao momento, é o de serviços informáticos com um crescimento de 4% no IIº Trimestre de 2020 contra os 12% do Iº Trimestre. Este comportamento do CI faz-nos inferir na secção a seguir sobre a correlação existente entre o desempenho do CI acima ilustrado e as Contas Nacionais Trimestrais (CNT) divulgadas recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Balança de Pagamentos e Posição de Investimentos (BPPI) pelo Banco Nacional de Angola, ambos instrumentos referentes ao Iº e IIº trimestres do presente exercício fiscal.

III. Contas Nacionais Trimestrais e Balança de Pagamentos e Posição de Investimentos de Angola Vs Comércio Internacional

As economias dos PMAs dependem dos países mais avançados, pois estas necessitam manter as suas relações comerciais com o exterior para garantir a oferta de bens e serviços essenciais por elas não produzidas. Assim, analisando a retração do CI sem a necessidade de recurso a um modelo econométrico, estatístico ou outro, e visualizando as CNT e a BPPI para o mesmo período, verifica-se que a degradação do CI tem um efeito agravado nas CNT e na BPPI. As CNT do IIº trimestre de 2020 apontam uma retração do PIB de (-8,8%), ilustrando desaceleração da actividade nos seguintes principais segmentos da economia: Petróleo (-8,2%), Extracção de Diamantes (-15,6%), Pescas (-27,8%), Construção (-41,0%), Comércio (- 0,1%), Transportes (-78,9%), Impostos (-53,6%) e Indústria Transformadora (-4,0%). Estas actividades são compagináveis com aquelas que mais afectaram o CI, interligando-se pela BPPI de Angola que evidencia a retração da actividade comercial com o resto do mundo, com declínios das importações e das exportações, atestando que, e passo a citar, “o saldo da conta corrente, apesar de manter-se superavitário, registou uma redução ao passar de US$ 1.774,2 milhões no IVº Trimestre de 2019 para US$ 1.215,5 milhões no período em análise, o que representa uma deterioração na ordem de 31,5%, tendo o rácio da conta corrente sobre o PIB passado de 9,6% para 6,8%. Do IVº Trimestre de 2019 ao Iº o Trimestre de 2020 verificou-se uma deterioração do saldo da conta de bens em cerca de US$ 1.496,2 milhões (26,8%), em virtude da queda das exportações de petróleo bruto. A conta capital e financeira teve uma redução de 69% e o saldo do investimento directo registou uma contracção de 60,5%, enquanto que a posição líquida do investimento internacional registou um saldo deficitário de US$ 32.690,6 milhões no Iº Trimestre de 2020 contra US$ 31.386,3 milhões do IVº Trimestre de 2019.

IV. Considerações Finais

No quadro da análise supra, deduzimos que a retração do CI fruto da pandemia teve forte impacto nas economias menos avançadas. No caso particular de Angola, isto agravou as Contas Nacionais e a BPPI, reduzindo as exportações e importações, as RILs e o PIB, facto que deve despertar um olhar sobre os números das CN e BPPI como parte de um fenómeno global que afectou as economias, fazendo da anunciada recessão uma oportunidade para a transformação da economia nacional, relançando-a para a rota do desenvolvimento, maximizando as oportunidades geradas pelo comércio mundial. M