A contenção da megalomania

Com o advento da crise económica, o espírito de contenção parece ter-se apossado dos empresários. Tudo indica, ou assim transparece, que os grandes empresários, aqueles com capacidade de realizar grandes negócios, resolveram descer de ‘divisão’ e concorrem hoje com os pequenos e médios negociantes.

Já não se assiste à inauguração de projectos que prometem ser os maiores do continente, no curto ou médio prazo, nem se ouve falar de investimentos que rondem as centenas de milhares de dólares americanos. O espaço está reservado as pequenas empresas que auguram realizar grandes negócios.

Não há nada de mal nisto, não fosse o caso destes ‘mega-empresários’ estarem a esquecer, como sempre fizeram, o seu papel na cadeia de valor do desenvolvimento económico.

A sua responsabilidade sempre foi gerarem grandes empreendimentos que fossem depois suportados pelo universo das PME. As grandes empresas deviamestar focadas no sector produtivo e ter as menores como prestadoras de serviços.

Mas assim não aconteceu, uma vez que os grandes empresários não coabitavam com os pequenos, preferindo criar pequenas empresas que prestavam serviço a si mesmos - como consequência, fragilizaram todo o sistema. Em plena crise, os negócios caíram como peças de dominó, e hoje o grande empresário, na esperança de se reerguer, socorre-se de negócios de médio porte.

Mas foram-se os anéis e ficaram os dedos, isto é, foram-se os investimentos mas ficaram as experiências. As crises são cíclicas e, ao que parece, esta já caminha para o fim, as reformas em curso conduzem-nos a uma estabilidade macroeconómica que traz novas oportunidades. Que possamos aprender com os erros do passado e ter, num só ecossistema, grandes, médias, pequenas e micro empresas a coabitarem, sem escudos nem artimanhas.