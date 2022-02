A alta do petróleo e os benefícios para Angola

O preço do barril de petróleo Brent, de referência para as exportações angolanas, ultrapassou nesta quarta-feira, 26, os 90 USD pela primeira vez desde Outubro de 2014.

Trata-se, na verdade, do valor mais alto dos últimos oito anos, sendo que os países produtores estão a esfregar as mãos de contento.

As razões, segundo diferentes especialistas, são várias, mas a tensão na Ucrânia e as implicações que um conflito com a Federação Russa pode ter no mercado energético voltou a impulsionar a cotação do barril, um cenário que tem abalado a generalidade dos mercados.

Mas também, nos Estados Unidos, a oferta do crude aperta, cenário marcado por quebra nas reservas. E para contrapor o facto, a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) considera aumentar a produção na reunião que terá lugar já no próximo dia dois de Fevereiro.

Com o actual cenário, o espectro dos 100 USD por barril de crude continua a pairar e especialistas admitem mesmo que não será assim tão descabido que se atinja a cifra antes do fim de Março, sobretudo se o primeiro tiro for disparado na fronteira ucraniana e animosidade evoluir para um conflito em larga escala, na medida em que a Rússia é o maior produtor de petróleo entre os membros do cartel.

E quais são os benefícios para Angola com a alta de preços do crude? O OGE 2022 que comporta receitas e despesas na ordem dos 18,7 biliões Kz foi aprovado com a referência do preço médio do barril de petróleo na ordem dos 59 USD. Com efeito, a continuar assim, Angola deverá contar com uma almofada que vai permitir fazer ajustes orçamentais e aplicar o remanescente noutros sectores da economia.

Atendendo ao facto de o pagamento da dívida pública representar 50% da despesa global do OGE 2022, o Governo terá, claramente, caso o preço se mantenha acima dos 80 USD um superavit e mais espaços de manobras.

No entanto, embora o País possa vir a dispor de mais receitas do petróleo, os valores estarão longe daquilo que foram os anos áureos de 2000, quando Angola chegou a produzir cerca de 1,8 milhões barris de petróleo dia (bpd) com o preço do barril a situar-se acima dos 100 USD.

Hoje o cenário é completamente diferente e a quebra na produção empurrou o País para uma produção de um pouco mais de um milhão de bpd.