5G: o catalisador do mundo de amanhã

O advento do 5G traz consigo um novo paradigma: a interconexão. Com comunicações 5G todas as tecnologias de ponta mais recentes podem conectar-se entre si e transportar o ser humano para a sociedade do futuro. “Aqueles que têm o privilégio de saber, têm o dever de agir”. A frase é da autoria de Albert Einstein e mantém-se actual quando abordamos a temática da transformação digital da sociedade e, consequentemente, das empresas. Obviamente que quando falamos de transformação digital, estamos a referir-nos à implementação efectiva das tecnologias de última geração, que causem um impacto tangível nas vidas das pessoas, como poderá acontecer com a quinta geração móvel. O advento da tecnologia 5G traz consigo um novo paradigma: a interconexão. Com comunicações 5G todas as tecnologias de ponta mais recentes podem conectar-se entre si e transportar o ser humano para a sociedade do futuro. Tomemos como exemplo o carro autónomo. Este veículo é já uma realidade e o seu conceito assenta na interconexão de todas as tecnologias presentes através das comunicações 5G. As câmaras, o GPS e até o sistema de som do automóvel vão estar ligados para que se sinta confortavelmente e desfrute da viagem. Esta é uma das aplicações práticas da quinta geração móvel que terá um impacto positivo na vida das pessoas. Agora transporte a tecnologia 5G para as empresas e pense de que forma esta tecnologia de comunicação, de latência reduzida e com capacidade para lidar com Big Data, pode optimizar a resposta daquelas às necessidades da nova geração de clientes. Comece por reflectir que o consumidor do século XXI tem acesso a um infindável número de fontes de informação e conteúdos visuais. É também um consumidor com preocupações sociais e ambientais. Junte à fórmula o facto de este ser um consumidor que quer uma resposta individualizada, exactamente feita à sua medida.

Com tecnologias como o 5G, Inteligência Artificial e Internet das Coisas, as empresas vão ter capacidade para disponibilizar exatamente o que o cliente necessita e criar uma plataforma de interacção permanente com um consumidor que conhece bem, graças à gestão de Big Data. Mais uma vez, transporte as tecnologias de última geração para o local de trabalho e eis que surge a automatização. As atuais tarefas rotineiras, que não exigem inteligência emocional, retiram tempo precioso aos colaboradores. Ao automatizarmos essas tarefas, estamos a libertar as pessoas para desempenharem tarefas nas quais são insubstituíveis, como por exemplo as que requerem criatividade. Na transformação digital das empresas, o talento é sempre um factor chave para o sucesso. O impacto positivo que as comunicações 5G terão na vida das pessoas vai ser sentido num futuro próximo. Possivelmente, não de forma tão rápida como gostaríamos, uma vez que é necessário actualizar a actual infra-estrutura de comunicações, que está direccionada para a quarta geração móvel. Será também necessário criar protocolos unificados em toda a Europa para que a implementação do 5G seja bem-sucedida. Mas é algo que vai acontecer. Neste momento, as empresas devem já preparar-se para o advento do 5G e focarem a sua estratégia na transformação digital.

As empresas do futuro têm de trabalhar em equipa, responder às necessidades da nova geração de consumidores, adotar as tecnologias emergentes, ter escalabilidade e, sobretudo, capacidade de se reinventar. E exatamente por terem o privilégio de conhecerem as capacidades exponenciais que as novas tecnologias, como o 5G, podem trazer à actual sociedade moderna, é que têm o dever de agir, preferencialmente o quanto antes.