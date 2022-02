2022 - Ano de aumentos de salários e de felicidade

A proposta do governo de aumentar o salário mínimo nacional (SMN) e do salário da função pública representa o maior crescimento absoluto de sempre desde, pelo menos da entrada em vigor da nova e actual Constituição de 2010, com uma actualização em 2021, por iniciativa do Presidente e Titular do Poder Executivo: João Lourenço É importante contextualizar a discussão presente, num momento de recuperação económica, nas opções passadas e nos seus resultados.

Há uns anos a esta parte, mesmo na pior fase da pandemia tem havido vontade de todas as partes de actualizar os salários: mínimo, da função pública e do sector privado.

Em ano de eleições gerais que tomarão lugar em Agosto do corrente ano e dividindo o assunto em duas partes, tomámos conhecimento nesta semana que os aumentos salariais na função pública terá um intervalo de 50 a 102% dos salários brutos actuais. No caso do salário mínimo que é sub-dividido por áreas económicas, nomeadamente:

a) auxiliares de limpeza passam dos actuais 33.598,36 Kz para os 67.807,59 Kz, isto é, representa 102%;

b) agricultura: dos 21.454 Kz para 32.181,15 Kz, representa um aumento de 50%;

c) transportes, serviços e indústria transformadora, de 26.817 Kz para 40.226,00 Kz, aumento de 50%;

d) comércio e indústria, de 32.000 Kz para 48.271 Kz, aumento de 50,8%;

e) trabalhadores do 1° escalão tais como assessores principais: receberão um aumento de 4%, dos actuais 214.000 Kz para 230.000 Kz; f) os salários acima dos 214.000 Kz erão os que menos acrescimo ou aumento de salário.

Na questão dos salários da função pública ainda não temos dados concretos pois as várias partes que compõem o Conselho Nacional de Consertação Social reuniram-se hoje, 3 de Fevereiro e terão lugar mais reuniões de Consertação Social, entre membros do Executivo, sindicatos e outras organizações.

Do que se pode ler do Orçamento Geral do Estado, o aumento já comunicado por ter a mesma lógica de distribuição dos rendimentos pela lógica da equidade. Trata-se de uma distribuição da riqueza com base no leque salarial existente e que quem mais ganha tenderá a ter aumentos mais baixos ou inexistentes e o inverso também se aplica. Por exemplo, quem receba 50.000 Kz de salário bruto receberá mais em percentagem do que quem recebe 1 milhão. Por outro lado do OGE poderá perspectivar-se aumentos equiparados à inflação prevista no OGE 2022 de 18%.

Se na questão do salário mínimo há efeitos que se pretendem de se fazer justiça social que é tão necessária, no salário da Administração Pública e por arrasto do sector privado (que não é obrigada a actualizar salários, excepto o salárimo mínimo nacional), temos também a intenção de mitigar a perda do poder de compra, ou seja, restituir o poder de compra das famílias e com isso gerar consumo, produção, investimento, poupança, contudo devemos analisar muito três factores preponderantes em finanças públicas: a perpetuidade deste aumento e a sustentabilidade financeira do Estado e ainda a produtividade. Excluo o factor inflação, caso o aumento seja abaixo dos 18% de aumento dos salários na função pública para 2022. No caso a perpetuidade, isto quer dizer que estes aumentos serão para toda a carreira salarial dos trabalhadores até à sua aposentação, morte ou invalidez precoce. É preciso ter em atenção este factor que impacta na sustentabilidade de que este ano temos valores de superavit financeiro e fiscal por conta dos preços do petróleo, contudo, tudo isto volátil e perene. Hoje temos, amanhã podemos ter menos... e neste âmbito em que a Despesa Pública é fixa e está «amarrada» em mais de 70%, aumentos de salários são de componente fixa, colocando no activo alarmes a médio e a longo prazo da rúbrica de Custos com Pessoal sobre o total da Receita e especial sobre a Despesa Pública. Por fim, a questão da produtividade, qualquer aumento de salário e dispêndios, deve ter em conta o aumento da produtividade e se nós não temos tido muita informação, tal cria problemas de estatística que possa ajudar na tomada de decisões por parte do Executivo. A ideia que temos é que não somos um país de alta produtividade e isso se tem reflectido, por exemplo, no indicador do Produto Interno Bruto e no Produto Nacional Bruto. Por este indicador, o aumento não seria muito alto, nada que excedesse os 3, 4% de aumento.

Estes aumentos são importantes para «animar» a economia. Estes aumentos são justiça social. Estes aumentos são necessários para que possamos ver a própria pandemia como uma passagem pelo deserto e que temos vivido tempos muito difíceis, podemos ter um vislumbramento diferente, pois de felicidade se faz o mundo e a economia e os economistas, estudiosos desta ciência social e humana, devemos estar ao serviço do realismo, mas também da felicidade.

* Economista e docente universitário