2021: ano da produção de cereais

Angola gasta mensalmente 26 milhões USD na importação de 15 mil toneladas de arroz de países diversos, de acordo com secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano Júnior.

Um valor astronómico que deve levar o País a uma reflexão profunda sobre a dependência da importação de tudo e mais alguma coisa e do petróleo como principal commodity da economia angolana. Se se adicionar ao arroz a importação de carne, o peixe, a farinha de trigo, o sal, o açúcar, o feijão, para citar apenas estes, o País fica quase de tanga. Angola, um País com boas condições climáticas, enormes quantidades de água e extensões de terras aráveis, precisa de voltar às origens: a agricultura como “base e a indústria um factor decisivo para o desenvolvimento da economia”, como disse num discurso estratégico Agostinho Neto, fundador da nação angolana, que o Executivo deveria levar a sério e materializar sem reservas.

Diante da crise do preço do petróleo face ao coronavírus, Angola é chamada a fazer uma viragem de 180º para a agricultura, como sendo um fio condutor, uma medida estratégica. Em nosso entender, em contexto de crise, há que definir-se prioridades para não se lançarem palavras aos quatro ventos. Declarar 2021 e 2022, por exemplo, como anos de “mudança de mentalidade governativa” e de retoma da produção de cereais, com metas devidamente definidas para cada ano, seria um bom ponto de partida. O Executivo mobilizaria os investimentos, as parcerias público-privadas, a banca, os seus parceiros no âmbito da cooperação internacional para este desafio estratégico. Eventualmente, reorientar o investimento para a produção de cereais, para um período de estabilidade, e reduzir a importação de cereais a 3% até 2030.

Se houver vontade política e os importadores de cereais (de arroz, entre outros) forem incentivados a investirem internamente na agricultura, claramente, o País sairá a ganhar. Não deverá faltar arroz de qualidade e a preço justo à cozinha angolana, renascerá a indústria, mais empregos deverão ser criados em cadeia e o País deverá poupar divisas – o calcanhar de Aquiles da economia angolana.

O petróleo está a ficar para atrás, a indústria do turismo, as pescas e a sua indústria conexa são o futuro que hoje começa. Metade de Angola tem terras aráveis para produção de cereais.