2° Aniversário da CAC da AGT

A Administração Geral Tributária (AGT) inaugurou, no dia 18 de Setembro de 2019, a Central de Apoio ao Contribuinte (CAC), como uma extensão dos seus serviços operativos, visando estabelecer uma maior proximidade aos contribuintes e maximizar as acções tendentes a alargar a base tributária.

A CAC é o serviço que tem como objectivo, facilitar o contacto remoto entre a AGT e os contribuintes, efectuar uma melhor partilha de informações sobre suas obrigações tributárias e disponibilizar um canal para resolução reactiva dos problemas dos contribuintes, alertando-os sobre as suas obrigações e dívidas de forma proactiva.

Tirando a maior vantagem possível do investimento da instituição nas novas tecnologias, a AGT logrou, com a actividade da CAC, um aumento no alcance e eficiência da comunicação

institucional, bem como ampliou o número de contribuintes cadastrados e contactáveis, reduzindo assim os custos de atendimento, pelo lado da instituição, e os custos de incumprimento, por parte do contribuinte.

A actividade da CAC provocou, de alguma forma, uma redução das enchentes nas Repartições e Postos Fiscais, o que aumentou o nível de satisfação dos contribuintes, possibilitou

concomitantemente a realização de acções focadas no cumprimento das obrigações (por exemplo, as acções de cobrança) e permitiu a rápida resolução de possíveis questões ou

dúvidas que os contribuintes pudessem possuir, aumentando assim o nível de cumprimento

voluntário.

A nova plataforma veio facilitar o contacto entre a AGT e os contribuintes, promovendo uma maior proximidade, interacção e partilha de informações inerentes às obrigações tributárias, com recurso aos canais de comunicação agrupados neste espaço, nomeadamente o Call Center, SMS, Web Chat, redes sociais e correio electrónico.

A utilização destes pelos contribuintes foi activamente estimulada e massificada, concorrendo para uma maior transparência e eficiência da prestação dos serviços tributários.

Contudo, o que não se anteviu, quando se inaugurou a CAC, foi quão útil e profícua se revelaria esta plataforma diante da situação excepcional criada pelo desafio que constituiu assegurar a continuidade das operações face às consequências da pandemia da Covid 19 que assolou o mundo no final do ano 2019.

Quando se registaram os primeiros casos de infecções em seres humanos na Cidade de Wuhan (província de Hubei na República Popular da China), considerado o epicentro do surto, e que rápidamente se espalhou por cerca de 179 países com casos positivos confirmados nos 5 continentes, tendo inevitavelmente atingido também a República de Angola, o mundo quase parou! A actividade económica caíu e, dessa forma, colocou enormes desafios ao esforço de manutenção das condições essenciais para as populações do mundo.

A AGT, com a imposição do Estado de Emergência, por Decreto Presidencial, e porque não podia manter as suas portas totalmente encerradas, teve que se reinventar e adaptar-se à nova situação, fazendo o melhor uso dos canais digitais, para o asseguramento da continuidade do atendimento aos contribuintes sem que, tanto estes como os poucos funcionários presentes, estivessem expostos a riscos de infecção ou contagio da Covid-19.

Os contribuintes, foram direccionados a prestar as suas declarações tributárias, liquidações e pagamento dos impostos devidos ao Estado, por meio da CAC, garantindo assim que

esse processo fosse realizado de forma segura e no conforto do seu domicílio ou escritório, excluindo assim a necessidade de se dirigirem a uma Repartição Fiscal para o efeito.

No âmbito da garantia dos serviços, e com vista a atender à demanda de solicitações, os contribuintes rápidamente entenderam que era possível interagir com a AGT por meio da CAC.

Na altura, com uma força de trabalho de cerca de 16 técnicos, teve que rápidamente recorrer a um reforço adicional de técnicos provenientes das várias Repartições Fiscais de modo a garantir a continuidade do atendimento, sem causar transtornos aos cidadãos e, naturalmente, sem afectar a recolha de receitas para o Estado.

No presente ano de 2021, altura em que completa dois anos desde a sua implementação, a CAC conta com uma equipa técnica de cerca de 55 profissionais, que têm procurado prestar um serviço de excelência, sendo actualmente um dos canais mais recorridos pelos contribuintes para a realização das mais variadas actividades tributárias, com uma média de atendimento diário de chamadas de mais de 500 ligações e de 300 emails recebidos de todo País.

A CAC da AGT, com cerca de 4.1% do total das receitas fiscais, está na lista dos canais de pagamentos que mais contribui para a arrecadação do Estado, comparativamente com o desempenho das Repartições Fiscais, Delegações Aduaneiras e o Portal do Contribuinte.

O objectivo maior da CAC, com o seu estabelecimento e inauguração, há exactamente 2 anos, sempre foi o de contribuir para melhorar a experiência do contribuinte, aumentar a eficiência interna da instituição, bem como a alargar a base tributária. Porém, o desafio de desempenho bem sucedido na adversidade criada pelos condicionalismos impostos pela gestão da pandemia da Covid-19, só pôde ser enfrentado com existência da CAC e pela sua versatilidade e flexibilidade de operação.

A CAC permitiu o aumento do conforto dos contribuintes na obtenção de serviços tributários, tendo em conta que o acesso às novas tecnologias, por via de ferramentas tecnológicas, tais como o Portal do Contribuinte, AGT Mobile e o Asycuda, revela-se fácil e prática, a partir de quase qualquer localização do território nacional.

Assim assumimos que o estabelecimento desta plataforma pela AGT veio comprovar, sem margem para dúvidas, que as novas tecnologias são a aposta correcta para o presente e para o futuro!