Nasce associação de economistas do espaço lusófono

À margem das celebrações do Dia de África, a UCCLA organizou aquele que foi o primeiro Fórum de Economistas das Cidades de Língua Portuguesa com o intuito claro de “definir estratégias concertadas para que um dia as novas gerações venham a agradecer esta busca por novas soluções”, palavras de António Rebelo de Sousa, da Ordem dos Economistas, que deram o mote ao meeting.

Um encontro ao qual não faltou o vice primeiro-ministro de Cabo Verde que, num discurso emotivo, falou, curiosamente, de muros ao invés de pontes. “A CPLP tem vindo a despertar um grande interesse à escala mundial. Temos de trabalhar para criar as oportunidades que não temos conseguido trazer para a ribalta. Nós, em vez de construirmos espaços de abertura, temos construído muros. A lusofonia tem de ser um activo assumido por todos os lusófonos”. Olavo Correia que acumula o cargo de ministro das finanças de Cabo Verde referiu ainda que “se ainda não conseguimos a livre circulação de bens e pessoas é por incompetência nossa. Não podemos continuar com esta narrativa e olhar só para a CPLP como um espaço de exportação. É necessária liberdade para fazer mais e melhor”.

Marcelo Rebelo de Sousa também por aqui passou para se juntar às palavras do governante de Cabo Verde, acrescentando que “por ser mais velho e mais ponderado, vou mais além. Esta comunidade não pode ser só uma entidade jurídica. Regras e mais regras. É preciso que tenha uma dimensão social e económica. Faz falta. Esta nova associação pode trazer um novo fôlego”. O presidente português enfatizou ainda que “o papel dos economistas é muito importante para todos e não para uma fatia só do mercado. Quem deve reger os países é a política, mal seria se em vez da liderança política tivéssemos a liderança jurídica ou económica. Mas a economia é fundamental. Para dizer que não podemos acompanhar passivamente a Comunidade. Ela tem de ser sentida por todos e não por uns e outros”.

Está dado o arranque para a associação que unirá os economistas do espaço lusófono. Passo seguinte: a oficialização da entidade. Mais uma burocracia?