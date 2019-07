Literacia financeira - O Banco Nacional de Angola

1. O que é o Banco Nacional de Angola?

O Banco Nacional de Angola, é o banco central do nosso país. Tem como principais funções assegurar a preservação do valor da moeda nacional e participar na definição da política monetária, financeira e cambial. Compete ao Banco Nacional de Angola a execução, acompanhamento e controlo da política monetária, cambial e de crédito, a gestão do sistema de pagamentos e a administração do meio circulante no âmbito da política económica do país.

2. É o BNA que emite a moeda nacional?

Correto, o Banco Nacional de Angola tem o direito exclusivo de emissão de notas e moedas metálicas, toma as providências necessárias para a sua impressão e cunhagem, respetivamente, e trata de todos os assuntos a elas concernentes, bem como a segurança e salvaguarda de notas e moedas não emitidas, e ainda a custódia e destruição, conforme necessário, das chapas, matrizes e das notas retiradas da circulação.

3. O Banco Nacional de Angola controla todas as instituições financeiras do país?

Mais do que controlar, compete ao BNA supervisionar as instituições financeiras, zelar pela sua solvabilidade e liquidez; abrir contas e aceitar depósitos segundo termos e condições que o Conselho de Administração venha a fixar

4. Em que consiste esta supervisão?

Entre muitos fatores, a supervisão consiste em estabelecer normas para a atuação das instituições financeiras, determinar e fiscalizar o cumprimento de todas as relações prudenciais que essas Instituições devem observar para garantir a respetiva liquidez e solvabilidade, realizar inspeções às Instituições sujeitas à sua supervisão e aos seus respetivos estabelecimentos, proceder à averiguações em qualquer entidade ou local onde haja suspeição de prática irregular de atividades monetárias financeiras ou cambiais, instaurar, nos termos da lei, os processos adequados à verificação das infrações cometidas, e ainda dar o seu parecer sobre a constituição de novas entidades financeiras e fazer a apreciação da idoneidade dos seus administradores.

5. Sendo o banco central, o BNA pode emprestar dinheiro aos outros bancos?

Exatamente, o Banco Nacional de Angola pode conceder às instituições financeiras, empréstimos, por prazo não superior a três meses, nas modalidades que o Conselho de Administração considere aconselháveis.

Fonte: BNA