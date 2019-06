Literacia financeira de A a Z - Inflação

1. O que é a inflação?

A inflação é a subida generalizada dos preços de bens e serviços e não apenas de alguns artigos específicos, por um certo período de tempo. Quando há inflação, ou seja quando os preços sobem, diminui o poder de compra das famílias.

2. Como é que se mede a Inflação?

Considerando o grande número de bens e serviços oferecidos em qualquer economia, a inflação é medida com base num CABAZ de produtos e serviços, escolhidos de acordo com a importância relativa de cada um dentro do ORÇAMENTO das famílias. Podem fazer parte deste cabaz produtos como o frango congelado, o arroz, a cebola ou serviços como por exemplo a electricidade. Depois de selecionados os produtos e serviços de referência, é analisada a evolução do seu preço ao longo do tempo. Em Angola, é o Instituto Nacional de Estatísticas que calcula e divulga a inflação.

3. O que é a taxa de inflação?

A taxa de inflação é a medida de variação dos preços ao longo do tempo em termos simples, o preço do CABAZ é calculado em dois momentos, a a variação percentual dos PREÇOS MÉDIOS no período, é a taxa inflação

4. Quais são os tipos de inflação que existem?

A inflação divide-se em 4 categorias principais, nomeadamente: A Inflação de demanda: quando a procura de bens e serviços é maior do que a oferta A Inflação de custos: ocorre quando o nível da procura permanece o mesmo, mas os custos de certos factores aumentam, como os custos de produção, que levam à diminuição da oferta

A Inflação inercial: é a aquela em que a inflação presente é uma função da inflação passada. E a Inflação estrutural: causada por pressões de custos, derivadas de questões estruturais como a agricultura e a de comércio internacional.

5. Por que razão os preços sobem?

Os PREÇOS SOBEM por algumas razões fundamentais: Há mais pessoas a querer comprar e não houve aumento da oferta, porque as pessoas têm mais dinheiro para gastar ou porque, por alguma razão, diminuiu de forma significativa a OFERTA de um determinado bem ou serviço.

6. Porque é que os preços descem?

Por outro lado, os PREÇOS CAEM ou porque um número significativo de pessoas parou de comprar, ou porque as pessoas deixaram de ter dinheiro suficiente, ou ainda em razão de um aumento significativo da OFERTA do bem ou serviço.

7. Quais são as consequências da inflação?

A alta generalizada dos preços - a INFLAÇÃO - em qualquer economia implica a perda de poder de compra da moeda. Em outras palavras, significa que, com o passar do tempo, com a mesma quantidade de dinheiro, compra-se cada vez menos bens e serviços. Essa é a maior preocupação da autoridade monetária - do BANCO CENTRAL - e é contra ela que devem ser envidados todos os esforços

Fonte: BNA