Literacia financeira de A a Z - Crédito

1. O que é o crédito?

Por Crédito é designado o ato pelo qual, uma instituição financeira bancária ou não bancária, agindo a título oneroso, coloca ou promete colocar fundos à disposição de uma pessoa singular ou coletiva contra a promessa desta os restituir na data de vencimento, ou contrai, no interesse da mesma, uma obrigação por assinatura, tal como uma garantia. Em termos simples, trata-se de um produto financeiro de cedência de capital a empresas ou particulares

2. Que instituições podem ceder créditos?

As instituições financeiras que concedem crédito são os Bancos, as Sociedades Cooperativas de Crédito, as Sociedades de Locação Financeira e as Sociedades de Microcrédito.

3. Quais são as vantagens de recorrer a um crédito?

O crédito permite antecipar a compra de um produto ou serviço quando não dispomos de recursos suficientes para satisfazer uma necessidade do momento; pode ser uma saída diante de uma situação de emergência e pode ainda ser vantajoso para a constituição de um negócio, caso não tenhamos muitas dívidas. Em suma, o crédito serve para ajudar a realizar projetos que no curto ou médio prazo seriam inatingíveis

4. Quais são os tipos de crédito que existem?

As instituições financeiras do sistema financeiro angolano disponibilizam aos seus clientes, pessoas singulares ou coletivas, diversas modalidades de crédito, com diferentes custos, comissões e outros encargos associados, a saber: crédito habitação, crédito Pessoal ou de Consumo, microcrédito e ainda cartões de crédito

5. As instituições lucram com os créditos cedidos?

O lucro é conseguido através dos juros que o cliente tem que somar ao capital adiantado pelo banco e que vai devolver ao longo de um determinado período de tempo acordado entre as partes

Fonte: BNA