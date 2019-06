Literacia financeira de A a Z - Clientes de risco - sinais de alerta.

1. É possível haver clientes de risco nas instituições financeiras?

Todas as instituições financeiras devem identificar potenciais fatores de risco, de acordo com a sua estrutura e atividade. Por exemplo, os riscos para uma instituição financeira internacional com diversas unidades de negócio serão diferentes dos riscos inerentes a uma instituição financeira que apenas presta serviços no mercado local.

No entanto, há categorias de clientes que podem representar um maior risco de crimes financeiros, branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, nomeadamente:

► Clientes cujas atividades sejam conhecidas por estarem associadas a corrupção (por exemplo: negociantes de

armas);

► Clientes que sejam pessoas politicamente expostas;

► Clientes cuja origem dos fundos seja difícil de apurar;

► Clientes com estruturas complexas ou pouco transparentes, que impeçam a identificação dos beneficiários efetivos;

► Clientes cujas atividades estejam relacionadas com negócios de grande liquidez

2. Quer isto dizer que os bancos devem estar atentos às actividades dos seus clientes?

Efetivamente há atividades que representam um risco maior, nomeadamente:

- Atividades relacionadas com serviços de pagamento como: prestadores de remessas de valores, casas de câmbio, agentes que executam transferências de fundos ou outros negócios que visem a transferência de fundos;

- Atividades relacionadas com a indústria do Jogo, como por exemplo os casinos;

- Negociantes de bens de valor elevado, estamos a falar negociantes de jóias, metais e pedras preciosas, negociantes de arte e antiquários, leiloeiras, agentes e corretores imobiliários;

- e ainda outros negócios que gerem montantes substanciais de dinheiro, sejam negociantes de automóveis ou ainda agências de turismo.

3. Ao nível das transações dos clientes, há sinais de alerta?

Clientes que realizem movimentos frequentes e injustificados de contas para outras instituições financeiras; movimentos frequentes e injustificados de fundos entre instituições financeiras diferentes; movimentos frequentes e injustificados entre diferentes jurisdições; clientes que realizem transações avultadas e de cariz complexo que não encaixam no perfil do cliente; Clientes que solicitam produtos e serviços que não estão em conformidade com o conhecimento que a instituição financeira tem do cliente, isto é, que não se enquadram com o seu perfil, naturalmente que devem ser alvo de maior atenção por parte das instituições financeiras.

4. E se eu receber uma quantia avultada na conta da minha empresa, proveniente da minha atividade laboral?

Por exemplo, se a transação encaixa no perfil esperado do cliente e haja uma explicação lógica em termos de negócio para essa transação ou a relação de negócio ser legítima, o histórico da relação de negócio deve ser revisto para determinar se existe um racional (comercial) para que o cliente adquira o produto ou serviço em questão ou realize determinada transação. Caso se confirme que não existe nenhuma razão aparente para este comportamento, a instituição financeira deve considerar a possibilidade de envolvimento em branqueamento de capitais ou financiamento ao terrorismo, e recusar estabelecer qualquer relação de negócio, assim como deve reportar essa situação à Unidade de Informação Financeira.

Fonte: BNA