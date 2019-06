Literacia financeira de A a Z - Cheques

1. O que são cheques?

Cheques são instrumentos de pagamento que servem para movimentar fundos depositados numa conta à ordem, aberta num banco. Em termos mais simples, um cheque é um documento que ordena ao banco para que pague a quantia nele preenchida à pessoa ou entidade que quiser sacar, descontando o dinheiro da conta da pessoa que o emitiu. É uma forma simples e prática de efetuar pagamentos.

2. O que é preciso fazer para se emitir um cheque?

Para se emitir um cheque é necessário ser titular de uma conta de depósito à ordem aberta num banco. O cheque também pode ser emitido pelo representante do titular da conta.

3. Os bancos são obrigados a fornecer cheques aos seus clientes?

Não. Mesmo que tenha uma conta aberta num banco, esse banco não está obrigado a fornecer-lhe cheques, pois o fornecimento de impressos de cheque é um contrato celebrado entre o banco e o seu cliente.

4. Posso pagar com cheque em qualquer estabelecimento comercial?

Ninguém é obrigado a aceitar pagamentos em cheque, pelo que os estabelecimentos comerciais não são obrigados a aceitar cheques para pagamento de bens ou serviços.

5. Que dados devem constar nos cheques?

Para um cheque ser correta e completamente preenchido, o emitente deve indicar a seguinte informação nos campos apropriados do formulário: Valor numérico, Valor por extenso, Local de emissão, Data de emissão, Beneficiário do cheque e a assinatura do emitente, que deve ser igual à assinatura que consta do banco sacado.

6. Um cheque pode ser pago a outra pessoa que não a que consta como beneficiária?

Sim, se o formulário do cheque contiver a expressão “à ordem de” e a mesma não estiver riscada. Nesse caso, a pessoa que é beneficiária do cheque pode transmiti-lo a um terceiro. Chama-se a isso “endossar o cheque”.

7. Como se endossa um cheque

Para endossar o cheque, o beneficiário deve assinar no verso do cheque e de seguida, escrever o nome da pessoa ou entidade a quem o quer transmitir. O beneficiário de um cheque só pode endossá-lo a uma terceira pessoa ou entidade se na frente do cheque estiver visível a expressão “à ordem”. Os formulários de cheques com a expressão “não à ordem” não são endossáveis.

8. Podem ser emitidos cheques sem a designação do beneficiários?

Sim, neste caso chamam-se “cheques ao portador”, mas por razões de segurança não é aconselhável fazê-lorceira pessoa ou entidade se na frente do cheque estiver visível a expressão “à ordem”. Os formulários de cheques com a expressão “não à ordem” não são endossáveis.

9. O que fazer em caso de furto ou extravio de cheques?

Neste caso, o cliente deve reportar a situação ao banco e às autoridades locais, além de se proteger a si próprio, estará a coibir a ação de criminosos e contraventores que causam prejuízos a você e à sociedade.

Fonte: BNA