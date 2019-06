Literacia financeira de A a Z - Cedência de Crédito

1. Quais são os requisitos solicitados pelas instituições financeiras para a concessão de um crédito?

Normalmente, para aquisição de um crédito, os bancos exigem os seguintes documentos:

Carta de solicitação do crédito, com menção do valor necessário

Salário domiciliado no banco credor

Ser maior de 18 anos

Documento de identificação pessoal válido

Declaração da entidade empregadora

Últimos recibos de salário

Garantias pessoais ou reais

2. Qual é a diferença entre garantias pessoais e reais?

As garantias pessoais são aquelas em que outra pessoa ou outras pessoas assumem ao lado do devedor principal o cumprimento da prestação devida, pela forma de fiadores ou avalistas.

As garantias reais incidem sobre determinados bens ou rendimentos do devedor ou de terceiro. Nesse caso, a instituição financeira exige que lhe seja conferido um direito real de garantia sobre bens ou rendimentos. As garantias reais mais utilizadas no crédito bancário são a hipoteca e o penhor.

3. Quais são os direitos dos consumidores na contratação de um crédito?

Na contratação de um crédito, os consumidores têm os seguintes direitos:

Receber informação de forma visível, completa, verdadeira, atual e inequívoca, em linguagem clara e objetiva, antes de aderir a um produto de crédito;

Receber toda a informação necessária no contrato e um exemplar do mesmo;

Ser informado sobre o preçário de comissões e despesas, bem como sobre todas as condições do crédito, para que possa avaliar se a proposta de crédito se adapta às suas necessidades e à sua situação financeiras;

Receber auxílio da instituição financeira para compreender o preçário e esclarecimento de dúvidas;

Receber a minuta de contrato antes da sua assinatura;

4. As instituições financeiras que concedem créditos podem modificar os contratos sem o consentimento do cliente?

Não, e preste bem atenção: sempre que, nos termos dos contratos celebrados com clientes, seja conferido às instituições financeiras o direito de modificar por sua iniciativa as condições contratuais através da alteração do preçário ou outras, as instituições são obrigadas a comunicar aos respetivos clientes o teor dessas alterações, com uma antecedência mínima de 30 dias relativamente à data pretendida para a sua aplicação e aguardar o consentimento do cliente.