Literacia financeira de A a Z - Branqueamento de capitais.

1. Em que consiste o crime de branqueamento de capitais?

O crime de branqueamento de capitais, também conhecido por lavagem de dinheiro, é o processo de ocultação da existência de bens e recursos financeiros, de origem ilegal ou provenientes de atividades criminosas e a sua introdução no sistema financeiro e na economia formal, de modo a fazer parecer que estes bens são legítimos.

2. O branqueamento de capitais é uma tentativa de esconder a origem de bens adquiridos através da atividade criminosa?

É tentar fazer parecer que estes bens foram adquiridos de forma legal. O processo começa com a introdução destes bens no sistema financeiro, através do seu depósito, transferências eletrónicas ou outros meios. Como por exemplo o depósito de vários montantes em numerário numa conta bancária, a esta fase designamos “colocação”.

3. Os criminosos podem depositar todo o capital adquirido numa conta bancária?

Podem fazê-lo, mas de forma disfarçada, um processo a que chamamos de “ocultação”, ou seja a realização de transações múltiplas, para separarem os bens ganhos ilicitamente, da sua fonte. Um exemplo de ocultação poderá ser a conversão de numerário em cheques de viagem, e ordens de pagamento.

4. De que forma estes bens são integrados na economia formal?

Um exemplo de integração poderá ser o pagamento de empréstimos (falsos), comissões ou salários, de modo a criar a perceção de legitimidade. Depois deste processo, o montante volta a ser utilizado para o financiamento de atividades ilícitas.

5. A lavagem de dinheiro está sempre associada a crimes?

Existe um conjunto de crimes cujo produto apresenta maior suscetibilidade de ser objeto de branqueamento de capitais, nomeadamente o tráfico de estupefacientes, o contrabando, a fraude ou a extorsão e crimes financeiros, como a utilização abusiva de informação privilegiada, a manipulação do mercado e o desvio de fundos.

Fonte: BNA