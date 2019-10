Educação financeira de A a Z - Tipos de Risco

Risco cambial:

Risco de que o justo valor ou os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro venham a flutuar devido a alterações nas taxas de câmbio.

Risco de crédito:

Risco de que um participante de um instrumento financeiro não venha a cumprir uma obrigação, provocando deste modo uma perda financeira para o outro participante.

Risco de liquidez:

Risco de que uma entidade venha a encontrar dificuldades para satisfazer obrigações associadas a passivos financeiros que sejam liquidadas pela entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro.

Risco de mercado:

Risco de que o justo valor ou os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro venham a flutuar devido a alterações nos preços de mercado.

O risco de mercado engloba três

tipos de risco: risco de taxa de juro, risco cambial e outros riscos de preço.

Risco de taxa de juro:

Risco de que o justo valor ou os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro venham a flutuar devido a alterações nas taxas de juro do mercado.

Outros riscos de preço:

Risco de que o justo valor ou os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro venham a flutuar devido a alterações nos preços de mercado que não as associadas a risco de taxa de juro ou risco cambial, quer essas alterações sejam causadas por fatores específicos do instrumento financeiro individual ou do seu emitente, quer por fatores que afetem todos os instrumentos financeiros similares negociados no mercado.

Fonte: BNA