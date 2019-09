Educação financeira de A a Z - Produtos e Serviços bancários

1. Quais são os produtos e serviços que os bancos oferecem?

São variados os serviços e produtos oferecidos pela banca dependendo de cada instituição. Na generalidade todos, ou maior parte delas, oferecem produtos de crédito, cartões de pagamento, depósitos bancários, transferências bancárias, débito directo, cheques bancários, internet e mobile banking, entre muitas outras opções.

2. Como podemos usufruir desses serviços e produtos?

Em primeiro lugar é necessário ter uma conta bancaria, ou seja, estabelecer um vínculo contratual com um banco estando na condição de cliente. Para ter uma conta bancária basta dirigir-se a um banco e manifestar esta intenção. Seguramente lhe serão pedidos alguns dados como nome completo e assinatura, data de nascimento, nacionalidade, morada completa da residência e documento de identificação.

3. Só os cidadãos maiores de 18 anos podem ter conta bancária e beneficiar dos serviços e produtos bancários?

Não. Contudo, as contas de menores só podem ser abertas pelos seus representantes legais, ou por entidades com legitimidade para efectuar essa abertura. Existem, no entanto, dois tipos de situações em que os menores de idade igual ou superior a 16 anos podem solicitar a abertura de uma conta em seu nome e movimentar a mesma, nomeadamente menores emancipados pelo casamento e menores com emprego ao abrigo de um contrato de trabalho regularmente celebrado.

4. Que benefícios podemos ter ao utilizar os serviços e produtos bancários?

São vários os benefícios mas podemos resumi-los em dois: segurança e comodidade na movimentação de dinheiro. Por exemplo, os serviços e produtos bancários permitem pagar serviços com cartão ou até pelo telemóvel, tablet ou computador. Poder transferir dinheiro aos familiares que vivem outra província ou até mesmo noutro país e ainda ter um lugar seguro para guardar as nossas poupanças.

Fonte: BNA