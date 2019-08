Educação Financeira de A a Z - Obtenção de Moeda Estrangeira para Viagens

1. O que é o mercado cambial?

O mercado cambial é o segmento financeiro em que ocorrem operações de compra e venda de moedas internacionais convertíveis, ou seja em que se converte a moeda nacional em moeda estrangeira e vice-versa.

2. Onde se pode converter moedas?

As operações cambiais processam-se por intermédio de bancos, casas de câmbios e prestadores de serviços de pagamentos, designados como especialistas em transacionar moeda estrangeira, sendo a taxa de câmbio a praticar livremente negociada entre eles e o seus clientes.

Os operadores de câmbio de moedas estão autorizados a:

- Comprar e vender moeda estrangeira e cheques de viagem;

- Intermediar operações de compra e venda de moeda estrangeira e cheques de viagem;

- Remeter e rececionar valores, interna e internacionalmente;

- Prestar serviços de correspondentes bancários;

3. Em que circunstância se pode adquirir moeda estrangeira?

Exclusivamente por motivo de viagem:

- Pessoas singulares residentes cambiais com idade igual ou superior a 18 anos, podem adquirir até USD. 10.000,00;

- Pessoas singulares não residentes cambiais com idade igual ou superior a 18 anos, até USD. 5.000,00;

- Representantes de pessoas singulares residentes cambiais com idade inferior a 18 anos, até ao montante de USD. 3.500,00.

4. Quais os documentos necessários para concretizar a operação de compra e venda de moeda estrangeira?

Para a obtenção de moeda estrangeira, os Residentes cambiais com idade igual ou superior a 18 anos, devem apresentar o bilhete de passagem e o passaporte com visto de entrada no país de destino (se for o caso);

Não residentes cambiais com idade igual ou superior a 18 anos, devem apresentar o bilhete de passagem e o passaporte. No caso de reposição de valores vendidos durante a estadia, devem apresentar também o respetivo comprovativo da venda de moeda estrangeira até ao limite declarado à entrada em território nacional;

Representantes legais de menores de 18 anos, podem adquirir moeda estrangeira mediante a apresentação do bilhete de passagem, passaporte com visto de entrada no país de destino (se for o caso), documento de identificação do representante, instrumento de representação para a realização da operação, cédula ou certidão de nascimento ou bilhete de identidade.

Fonte: BNA.