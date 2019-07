Educação financeira de A a Z - Juros

1. O que são juros?

Os JUROS são a REMUNERAÇÃO para quem faz o DEPÓSITO A PRAZO - e o “custo” do CRÉDITO para quem pede o dinheiro emprestado ao Banco. Por exemplo, se conseguir poupar uma determinada quantia de dinheiro, ao fim de um período acordado com o banco recebe juros, mas se pedir um empréstimo, para além de pagar a quantia solicitada paga uma remuneração extra ao banco, cobrada pelo empréstimo

2. O que é a taxa de juro?

É o “PREÇO” do dinheiro emprestado pelo cliente ao Banco ou vice-versa. As taxas de juro podem ser fixas ou podem variar de acordo com outras taxas, como a taxa de câmbio ou a taxa de inflação

3. Como é que é calculado o juro?

Como qualquer outro “produto” bancário, o valor dos juros vai depender: da QUANTIDADE de dinheiro que estiver disponível, do tempo em que o dinheiro é emprestado, do risco do cliente em não devolver o dinheiro ao Banco, e do número de pessoas que pedem empréstimo. Se a taxa de juro for variável irá depender de um indexante, ou seja, de outra taxa associada, por exemplo, taxa de câmbio ou a taxa de inflação

4. Quais são os tipos de juros?

Existem dois tipos de Juros: O JURO PAGO que é o “preço” que o Banco cobra aos clientes por ter emprestado dinheiro e o JURO RECEBIDO que é o preço que o Banco paga aos clientes que têm aplicações.

Com a diferença entre os JUROS RECEBIDOS e os JUROS PAGOS, os bancos cobrem suas despesas, pagam impostos e retêm o seu LUCRO.

5. Quem define as taxas de juros praticadas pelos bancos?

O BANCO CENTRAL controla a taxa de juros, mas não define a taxa de juros que os Bancos “pagam” ou “cobram” aos seus clientes. Os bancos deverão adotar taxas de juro livremente negociadas com os seus clientes.