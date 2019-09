Educação Financeira de A a Z - Instrumentos de pagamento

1. O que são Instrumentos de pagamento?

Os instrumentos de pagamento são soluções que permitem movimentar fundos de uma conta de pagamento, designadamente, os cartões, as ordens de saque, os débitos directos e os cheques.

3. Podemos falar de cada um deles?

Sim, Claro, Comecemos pelos cartões.

Existem 3 tipos de cartões de pagamento:

• O cartão de crédito, que está associado a uma conta-cartão em kwanzas

• O cartão de débito, diferente do outro, este está associado a uma conta de depósito à ordem

• O cartão pré-pago, é um cartão, conjugadamente, emitido ou recarregado após a recepção de fundos em kwanzas

4. E o que são as ordens de saque?

É um instrumento de pagamento utilizado exclusivamente pelo Estado. É utilizado para pagamento das despesas públicas.

5. O que dizer dos cheques?

O cheque é um instrumento de pagamento que permite movimentar fundos disponíveis numa conta de depósito bancário.

6. O que são transferências a crédito?

Designa-se por transferência a crédito, toda a operação bancária efectuada por iniciativa de um ordenante, realizada através de uma instituição de crédito e destinada a colocar quantias em dinheiro à disposição de um beneficiário, sendo que a conta de destino pode ser naquele mesmo banco ou num banco diferente. No primeiro caso, as transferências são “interbancárias”, no segundo, “interbancárias”.

Fonte: BNA