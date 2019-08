Educação Financeira de A a Z - Instituições Financeiras

1. O que é uma instituição financeira

Uma instituição financeira é uma empresa de direito público ou privado, que exerce atividade como instituição financeira bancária ou não bancária.

2. O que é uma instituição financeira bancária?

É um banco, na verdade uma empresa cuja actividade principal consiste em receber do público depósitos ou outros fundos reembolsáveis, a fim de os aplicar por conta própria, mediante a concessão de crédito. São instituições financeiras bancárias os bancos e as instituições de microfinanças.

3. O que é uma instituição financeira não bancária

Empresas que não sejam instituições financeiras bancárias e cuja atividade principal consiste em exercer uma ou mais atividades definidas pela Lei das Instituições Financeiras. São instituições financeiras não bancárias instituições ligadas à moeda e crédito, como as casas de câmbio, ligadas à atividade seguradora e previdência social como as sociedades seguradoras, e a ainda as instituições financeiras ligadas ao mercado de capitais e ao investimento, como as sociedades corretoras de valores mobiliários.

4. Todas as entidades financeiras podem captar depósitos?

Não, as instituições financeiras autorizadas por Lei a receber do público depósitos são os bancos.

5. Qualquer instituição financeira pode conceder crédito?

Não, apenas as instituições financeiras bancárias e determinadas sociedades não bancárias, nomeadamente as Sociedades de Microcrédito, Cooperativas de Crédito, Sociedade de Cessão financeira e Sociedades de Locação Financeira, podem efetuar a título profissional, operações de crédito.

Fonte: BNA