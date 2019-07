Educação financeira de A a Z - Cedência de crédito - Deveres do consumidor

1. Quais são as obrigações dos consumidores na contratação de um crédito?

Para a contratação de um crédito, os consumidores têm a obrigação de: Facultar informação verdadeira e completa sobre a sua situação patrimonial, rendimentos e compromissos que possam já ter assumido relativamente a outros créditos, avaliar o impacto da prestação mensal e no seu orçamento familiar, calculando para o efeito a sua taxa de esforço, ler com atenção as informações que são prestadas pela instituição, em especial o plano financeiro do crédito; analisar com atenção o custo de várias opções de crédito, compare e escolha a que mais se adequa às suas necessidades; solicitar a minuta do contrato e lê-la com atenção;

E lembre-se de colocar à instituição todas as dúvidas e questões antes de assinar o contrato

2. Depois de assinado um acordo de crédito, que comportamento temos que adotar para com a instituição financeira?

Após a assinatura do contrato os consumidores devem efetuar o pagamento pontual de todas as prestações do empréstimo, guardar a cópia de todos os documentos sobre a operação de crédito e informar a instituição financeira de todas as alterações de morada ou outros dados relevantes

3. No caso de incumprimento das prestações do crédito, quais são os passos a tomar?

Nestes casos, o cliente bancário deve alertar a instituição que lhe concedeu o crédito para o risco de vir a incumprir o contrato de crédito, devido por exemplo, a uma situação de desemprego ou de doença e colaborar na procura de soluções para a regularização do incumprimento como o alargamento do prazo do crédito e a redução das prestações mensais; É importante priorizar sempre a negociação das dívidas com os juros mais altos

4. As instituições podem prevenir o incumprimento por parte dos clientes?

As instituições devem acompanhar a execução de contratos de crédito com os seus clientes, por forma a detetarem sinais de risco, caso o risco seja real, as instituições devem proceder à avaliação da capacidade financeira do cliente e podem apresentar uma proposta de reestruturação das condições do contrato ou propor a consolidação de créditos

5. Em caso de incumprimento do pagamento do crédito, quais são as consequências?

O não pagamento atempado de prestações de contratos de crédito tem graves consequências para o cliente bancário e para o seu agregado familiar, os clientes bancários em incumprimento ficam sujeitos ao pagamento de juros de mora que acrescem à sua dívida e a instituição de crédito pode intentar uma ação judicial para a recuperação do seu crédito, que poderá ter como consequência a hipoteca e subsequente venda judicial dos bens do cliente bancário.

Fonte: BNA