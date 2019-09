Educação financeira de A a Z - A diferença entre poupar e investir

1. Qual é a diferença entre poupar e investir

Poupar implica economizar, ou seja, fazer um esforço para guardar algum dinheiro do seu rendimento pessoal no final do mês para utilização futura, o que quer dizer cobrir necessidades ou emergências de curto prazo.

Investir significa pegar no dinheiro que sobrou, ou que foi poupado, e aplicá-lo num produto financeiro bancário para gerar mais recursos, trata-se de crescimento a longo prazo.

2. Então podemos dizer que poupar é melhor do que investir?

Poupar e investir têm diferentes significados e níveis de riscos distintos, mas o objetivo é o mesmo: aumentar o dinheiro guardado. Os produtos relacionados com a poupança, regra geral têm um menor risco, por isso, também têm uma rentabilidade menor em relação a uma aplicação financeira. Por outro lado, os produtos relacionados com o investimento têm diferentes graus de risco que devem ser considerados.

3. Uma vez que o investimento envolve riscos que cuidados devemos ter?

O risco deverá ser ponderado, em especial o risco de perda do capital em determinados produtos. É importante diversificar o investimento. Quanto mais diversidade, menor é o risco. Deve ser feita uma análise detalhada das taxas de juro e possíveis evoluções de modo a prever possíveis resultados dos investimentos.

4. O que é necessário para fazer um investimento?

Ser cliente de um banco, ter capital em moeda nacional ou estrangeira e aderir a um dos pacotes oferecidos pelo banco neste segmento. Os pacotes e garantias variam de banco para banco. Geralmente esse investimento é realizado na modalidade de conta a prazo que vai até um ano, renovado automaticamente ou não. As taxas de juros e as condições de mobilização são definidos pelo banco.

5. Existem produtos bancários ou financeiros que nos podem ajudar a poupar?

Correto, tais como Depósitos a prazo, Conta poupança habitação e Fundo de pensões .

6. E quanto a soluções de investimento?

As soluções de investimento mais comuns no nosso mercado são: Títulos do Banco Central (TBC), Bilhetes do Tesouro (BT), Obrigações do Tesouro (OT) e Fundos de investimento.

Fonte: BNA