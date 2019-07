Educação financeira de A a Z

1. É possível emprestar dinheiro ao Estado?

A resposta é sim, e podemos fazê-lo através da aquisição de títulos do tesouro.

2. Mas o que são títulos do tesouro?

Os Títulos do Tesouro são produtos financeiros emitidos pelo governo, que servem para captar recursos e cobrir necessidades de financiamento à sua actividade. Suponhamos que agora seja necessário construir um hospital, mas falta o capital financeiro, então o governo vende títulos de tesouro para arrecadar o valor destinado à construção deste hospital.

Os títulos públicos são emitidos pelo Banco Nacional de Angola e subdividem-se em bilhetes do tesouro e obrigações do tesouro.

3. Qual é a diferença entre títulos do tesouro e obrigações do tesouro?

Os bilhetes do tesouro são títulos a curto prazo, com um valor unitário de mil kwanzas e uma taxa de juro variável, enquanto que as obrigações constituem títulos a médio e curto prazo, podem ser adquiridas em moeda nacional ou estrangeira e têm uma taxa de juro fixa.

4. Qualquer pessoa pode comprar títulos do tesouro?

Sim, basta ser titular de uma conta bancária em qualquer banco do país, ter recursos disponíveis em conta para realizar a operação e preencher uma proposta de compra de títulos, no caso de compra no BNA.

A aquisição é feita mediante a celebração de um contrato, entre a entidade que emite o título e o comprador. O banco recebe o pagamento compromete-se a restabelecer o capital investido com os devidos juros até ao final do período de tempo acordado.

5. Quais são as vantagens em comprar títulos do tesouro?

A partir do momento em que adquire títulos do tesouro está a dar crédito ao Estado, e como num banco, o crédito é pago com juros, neste caso os juros são mais altos que as taxas praticadas pelos bancos convencionais. Quer isto dizer que o comprador de títulos de tesouro tem mais rentabilidade e segurança a longo prazo, porque o risco de crédito é praticamente nulo e equivalente ao risco do país.

Com os valores adquiridos, o estado tem dinheiro para custear as suas despesas, o estado beneficia a sociedade, em última análise todos saem a ganhar. Estamos diante de um círculo virtuoso.

Fonte: BNA