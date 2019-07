Educação financeira: Cartões Bancários

1. Que entidades podem emitir cartões bancários?

Os cartões só podem ser emitidos por instituições financeiras bancárias, mediante a celebração de acordo com um contrato escrito que, de modo geral, assume a forma de um contrato de adesão.

2. Quando é que o contrato de um cartão se considera celebrado?

O contrato considera-se celebrado quando o titular recebe o cartão acompanhado de cópia das condições contratuais por ele aceites. A ativação do cartão pode equivaler à aceitação das condições contratuais.

3. O cartão é propriedade do titular?

Não. O cartão é propriedade da entidade emitente que cede o direito de uso ao respetivo titular, mediante um conjunto de condições e regras de utilização que constam do contrato de adesão. Que direitos tem o titular do cartão?

O titular do cartão tem o direito de ser completa e claramente informado sobre as funcionalidades, condições de utilização e custos associados ao cartão.

4. Depois de celebrado , é possível desistir do contrato?

Sim, é um dos direitos do titular que tem que estar obrigatoriamente definido no contrato.

5. O que acontece se o utilizador errar do código secreto?

Se errar 3 vezes o código em ATM, o terminal deverá reter o cartão, se se verificar num TPA, o cartão ficará inoperacional não permitindo a realização de qualquer operação. No caso de o cartão ter sido retido pela máquina deve contactar a entidade emitente através dos meios colocados à sua disposição para o efeito.

6. Qual é o prazo de validade do cartão?

O prazo de validade está indicado no próprio cartão. O cartão é válido durante todo o período indicado no prazo de validade, podendo ser utilizado até ao último dia do mês mencionado no mesmo. Quando o cartão atingir o fim do prazo de validade, caso a entidade emitente não determine a sua devolução, o titular deve destruí-lo antes de o deitar fora, inutilizando definitivamente a banda magnética e a sua assinatura. Se após o prazo de validade o cartão for inserido num ATM, o terminal retém automaticamente o cartão

Fonte: BNA