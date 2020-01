Zap volta a subir preços, Dstv diz que mantém, “para já”

A Zap vai voltar a aumentar os preços dos seus pacotes de TV, e TV+Net (fibra), uma subida que fonte da operadora garante estar alinhada com o regulador do sector, o INACOM, e se irá aplicar aos restantes operadores.

No caso dos pacotes de fibra, a subida é de 13%. Por exemplo, o pacote Fibra 6M, que está agora em 26.810 Kz por 30 dias, passa a custar 33.300 Kz.

Também os preços dos pacotes de satélite vão ser actualizados, em 9%.

As restantes operadoras também vão actualizar os seus preços, apurou o Mercado, mas nem todas o farão já.

A Dstv, por exemplo, soube o Mercado junto de fonte do operador, não ira subir “para já”.

No ano passado, recorde-se, os operadores de TV por subscrição, como a Zap e a Dstv, actualizaram os seus preços duas vezes, a última das quais em Setembro, na ordem dos 13%, e a primeira em Junho, em 25%.

O aumento total (38%) autorizado pelo INACOM, ficou em linha com os 40% que a Zap anunciara de forma unilateral inicialmente.

As subidas resultam da necessidade de actualizar custos tendo em conta a desvalorização do kwanza, assim como a inflação, alegaram então as operadoras.