ZAP e DSTV perderam 179 mil clientes até segundo trimestre do ano passado

As operadoras de televisão por satélite perderam 179 567 clientes de 2018 até ao segundo trimestre de 2019, de acordo com cálculos do Mercado com base nos dados divulgados pelo Instituto Angolano das Comunicações (INACOM).

Os dados do INACOM demonstram que em 2018 existiam 1.838.621 subscritores de tv por assinatura e no segundo trimestre de 2019 este número baixou para 1.659.054 clientes. Contas feitas, em seis meses as operadoras de televisão por assinatura perderam quase 180 mil clientes.

O histórico demonstra que o maior crescimento do número de subscritores de televisão por satélite verificou-se de 2017 para 2018, período em que saiu de 1,4 milhões de clientes para 1,8 milhões. No ano seguinte, isto é, 2019, o número de clientes despencou para 1,6 milhões.