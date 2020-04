YoungNetwork Group leva Chiquita à Harvard, Adweek, Vanity Fair e Adage

O Grupo da YoungNetwork Angola “brilha” na comunicação social a nível mundial com publicação de real-time marketing da Miss Chiquita.

Segundo uma nota de imprensa, agência YoungNetwork Group (presente no País há 11 anos) criou uma publicação de real-time marketing para as redes sociais da marca Chiquita nesta fase de isolamento social, que não passou despercebido à imprensa internacional.

Dos Estados Unidos a Itália, a Chiquita foi notícia em Harvard, no Adweek, Vanity Fair e Adage, entre outros, pela sua nova imagem em tempos de pandemia.

Pela primeira vez desde 1944, ano em que passou a personificar a marca, a Miss Chiquita desapareceu do emblemático logótipo azul e amarelo para incentivar os consumidores a respeitarem as medidas de segurança e de distanciamento social, necessárias em todo o mundo de forma a travar a propagação do novo Coronavírus.

A nota refere ainda que a nova imagem foi pensada para o Instagram, mas rapidamente a elevada aceitação levou a marca a implementá-la em toda a sua comunicação. Este foi um trabalho criativo desenvolvido pela YoungNetwork, em parceria com a equipa de Redes Sociais da Chiquita.

“É nestas alturas desafiantes que as marcas têm de se reinventar e mostrar que conseguem manter os seus níveis de criatividade no auge, até porque têm a capacidade de fazer os cidadãos interiorizarem melhor as mensagens. A Miss Chiquita deu o exemplo e foi para casa. É uma forma forte de incentivar ao #stayhome e sem dúvida que reforça a responsabilidade social de uma marca divertida, mas atenta e séria, perante um problema mundial”, afirma a directora de Digital do YoungNetwork Group, Carina Ferreira.

Sobre o YoungNetwork Group:

Fundado em 2000 e com presença em 11 países, o YoungNetwork Group é um dos maiores grupos de comunicação, especializado em Consultoria de Comunicação, Relações Públicas, Criatividade, Publicidade, Activação, Produção, Consultoria Digital e Produção Gráfica.

Há 10 anos em Angola, o Grupo tem no seu curriculum importantes produções gráficas e grandes campanhas de comunicação integrada em marcas nacionais e internacionais. Especialista em gestão de reputação e imagem, assim como em digital e eventos, o Grupo só acredita na eficácia da comunicação quando esta é pensada na sua globalidade.