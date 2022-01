YOUNGNETWORK Angola ganha prata nos prémios lusófonos da criatividade com o programa Acelera Net

A YOUNGNETWORK Angola foi premiada com o troféu Prata na categoria Evento/ Lançamento de Produto, na gala dos prémios Lusófonos da Criatividade num festival online que decorreu em Dezembro de 2021, soube o Mercado através de uma nota.

De acordo com o documento, os Prémios Lusófonos da Criatividade é o mais antigo festival internacional de criatividade, design e comunicação, dedicado a homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua oficial portuguesa.

Premeia desde 2013 os melhores trabalhos nas áreas de design, digital, TV e cinema, Imprensa, eventos, ainda de agências, profissionais, estúdios e produtores da lusofonia - Portugal, Brasil, Angola e Moçambique, lê-se na nota.

Ainda segundo a nota informativa, o prémio deve-se ao reconhecimento do trabalho realizado para o lançamento do programa Acelera Net, para o qual desenvolveu a identidade visual, concepção da imagem, produção de peças da campanha, entre as quais, um filme de apresentação do programa produzido para o evento e para o digital, e um conjunto de materiais com o propósito de divulgar o programa em diversos canais de comunicação.

Acelera Net

O Acelera Net é um projecto da Angola Cables lançado em Outubro e tem a parceria do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, da Africa Tech 21, da INACOM, da Angola Telecom, do BAI, da AAPSI e da Infrasat.

A iniciativa nasceu com o objectivo de contribuir para a transformação de Angola, alavancando a economia digital e democratizando o acesso a mais e melhor internet para lá de Luanda; o Acelera Net é dirigido aos ISP’s, pequenos e médios operadores de Internet de todas as províncias de Angola e garante um pacote extenso de benefícios, dentre os quais se destaca uma bolsa de aceleração bonificada através do acesso a linhas de financiamento bancário.

O Acelera Net aposta em melhorar a qualidade do acesso à Internet e aumentar a penetração da rede em Angola.