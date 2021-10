Xeque Shakhbout manifesta possibilidade dos EAU investir em energias renováveis em Angola

Durante o encontro com a Comissária Geral de Angola, Albina Assis Africano para a Expo Dubai 2020, Xeque Shakhbout manifestou interesse específico pelo tema central do pavilhão, o potencial turístico que Angola oferece e sobre a possibilidade dos Emirados Árabes Unidos (EAU) investirem em energias renováveis em Angola.

De acordo com a nota que o Mercado teve acesso, o ministro de Estado dos EAU, Xeque Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan destacou ainda a profundidade das relações históricas existentes entre os Emirados Árabes Unidos e o continente africano, e a importância de desenvolvê-las em vários campos e sectores.

Isso aconteceu durante a visita do Sheikh Shakhbout a uma série de pavilhões de países africanos na Expo 2020 Dubai, que incluiu os pavilhões de Angola, Quénia, Ruanda, Nigéria, África do Sul e Tanzânia.

O Maior evento do mundo que ainda decorre, abriu as portas no dia primeiro de Outubro, cujo palco contou com a presença de 175 nacionalidades e aproximadamente 192 países.