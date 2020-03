Segundo a agência noticiosa Angop, o governante árabe faz-se acompanhar de uma delegação de altos dignitários daquele país do Golfo Pérsico.

Além do andamento da implementação da fábrica de tractores, do programa da Fazenda América, no Cuanza Sul, do Centro de Excelência Agrícola, vai assinar um acordo para montar uma fábrica de fertilizantes em Angola.