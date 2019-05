Workshop debate em Luanda sustentabilidade ambiental na indústria

Promovido pela empresa angolana Sannew Lda., ligada à consultoria ambiental, o Workshop internacional: gestão da inovação e sustentabilidade ambiental na indústria acontece amanhã (dia 28 de Maio) no auditório do Memorial Agostinho Neto.

Em declarações ao Mercado, Peyroteo Sango, CEO da Sannew, defende que o evento pretende “chamar a atenção para estas questões”, numa altura em que muitas indústrias “não actuam a favor do ambiente, não cumprindo a legislação existente, nem das comunidades em que estão inseridas”.

Em Fevereiro, a empresa organizou um primeiro workshop sobre este tema, mas dedicado do sector diamantífero, e o resultado foi positivo, diz o CEO. “O workshop suscitou um movimento, alertou mais para esta questão, ainda que algumas empresas já cumpram e façam o seu papel”, explica.

O worshop de amanhã arranca com uma intervenção do director do Instituto Nacional de Inovação e Tecnologias Industriais (INIT), do Ministério da Indústria, seguindo-se uma apresentação de Peyroteo Sango sobre o tema ‘Prestação de serviço no sector de gestão e sustentabilidade ambiental’, que dará conta da experiência da Sannew, que tem estado muito focada no sector agrícola.

Akanimo Ondon, CEO da Envirofly, fará em seguida uma exposição sobre a ‘Agenda de inovação ecológica para a indústria sustentável em África’ e, depois, Kerke Semple, director do Centro Global de Inovação Ambiental da Universidade de Lancaster (Reino Unido), irá falar sobre a ‘Recuperação e aproveitamento sustentável de resíduos”.

Miranda Kiala, do gabinete jurídico do Ministério do Ambiente, fará depois uma intervenção dando conta dos aspectos legislativos e regulatórios do sector, seguindo-se um espaço de debate.

Peyroteo Sango acredita que este evento tenha impacto sobre empresas e decisores, à semelhança do que ocorreu após o workshop de Fevereiro, e lembra que “ser sustentável não sai mais caro”.

“Ser sustentável não sai mais caro, está tudo na planificação, o problema é que muitas empresas só perseguem o lucro”, afirma o CEO da Sannew.

“É um tema a que deve dar-se atenção, incluindo o Governo, que tem muito que fazer, é preciso aplicar a lei, tem que haver fiscalização não apenas para punir, mas também sensibilizar”, adianta o responsável, para quem este tema “ainda não é visto como uma prioridade, mas deve vir a ser”.

Para Outubro a Sannew prevê a organização de um worskshop semelhante, mas com foco na acrividade da banca,