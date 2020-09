Webinar sobre “ Infra-estrutura Resiliente & Indústria Sustentável”

O encontro que acontece via Zoom, conta com a participação do ministro dos Transportes de Angola Ricardo de Abreu, ministro para as Exportações do Reino Unido Graham Stuart, embaixadora do Reino Unido em Angola, Jessica Hand, CEO e Co-Founder da Fund Management, Barack Jean Craven, CEO da Angola Cables, António Nunes.

A moderação estará a cargo do fundador da Academia Santa Catarina, Rui Oliveira.

O webinar tem o apoio da Embaixada do Reino Unido em Angola, do Departamento para o Comércio Internacional do Reino Unido, da London Stock Exchange Group, PNUD e da Angola Cable.