Webinar aborda internacionalização de empresas angolanas

O Ministério da Indústria e Comércio (MINDCOM) em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Angola-CEDEAO, realiza, nesta quarta-feira (13), um webinar sobre a Internacionalização das empresas angolanas na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

De acordo com a Angop, o evento, a decorrer no anfiteatro do MINDCOM (4ºandar), vai contar com a presença de distintos empresários e diplomatas da CEDEAO.

O evento servirá, também, de antecâmara de lançamento da 1° edição da Feira Internacional de Negócios (FINAC) Angola-CEDEAO, a realizar-se em 2022 de 22 a 27 de Fevereiro, em Luanda.

A FINAC, cujo lançamento oficial acontece com o presente webinar, tem como objectivos ser uma plataforma facilitadora de negócios e integração comercial entre Angola e a CEDEAO.

A feira pretende contribuir para a melhoria nas relações comerciais, promoção de negócios, identificação de oportunidades de investimentos e aumento das exportações.