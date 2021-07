Wapota investe 1,2 milhões USD na produção da Água Montanha

A Água Montanha, marca afecta a Wapota Cervejeira, está a se posicionar estrategicamente nos principais canais de distribuição de Luanda para reforçar a oferta do produto e asseverar a competitividade na capital, avançou o Administrador de vendas, Naldo Bandeira

Há cinco anos no mercado, após investimento de 1,2 milhões USD, a marca é referência na região centro sul, com sede no Huambo, presente em Benguela, Huíla e Cuando Cubango, estando nos canais de distribuição convencionais (supermercados, hotéis, restaurantes e similares), instituições públicas, bem como no comercio informal.

Este último com forte presença, fruto da campanha desenvolvida de proximidade ao consumidor.

Com uma produção diária de 16 mil hectolitro, mas com capacidade para o dobro, a estratégia de expansão da empresa passa por se posicionar primeiro na maior praça comercial do País, Luanda, onde estão a desenvolver diversas campanhas de activação da marca, como ampliar os canais de distribuição, encurtando a distância junto dos consumidores por via de parcerias com os maiores centros comerciais e com a vasta rede de pequenos distribuidores espalhados pela capital.

Ainda no âmbito do reforço da presença, a marca tem em curso campanhas de responsabilidade sociais que vão desde o apoio a pratica desportiva (como aposta no combate preventivo), ao apoio as unidades de hospitalares com fornecimento comparticipado e ininterrupto do produto e serviços adicionais.

Após assegurar Luanda como mercado estratégico, revelam que a expansão para o norte do País, bem como a internacionalização da marca ocorrera de forma natural, sustentada pela qualidade do produto que obedece os “mais exigentes padrões internacionais”.

Naldo Bandeira reitera que a produção conta quase na totalidade com mão-de-obra nacional, sendo a presença dos colaboradores expatriados (5) mais voltada para formação e supervisão. Por se tratar de uma unidade fabril, a gestão laboral em modelo de turnos obedece as novas exigências de biossegurança.

Revela que nenhum trabalhador foi demitido face a crise pandémica que assola a economia, mas que houve necessidade reajustes da escala laboral e dos subsídios em adaptação a nova realidade.