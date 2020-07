Wall Street segue mista em dia de resultados dos grandes bancos

Às 15h00 (hora de Luanda), o índice Dow Jones subia 0,20% para 26.143,58 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 1,02% para 10.286,34 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,10% para 3.158,69 pontos.

O JPMorgan Chase e o Citigroup anunciaram hoje (14/07) reduções de 60% nos lucros relativos ao primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Em relação aos resultados do último trimestre, o Citigroup indicou que o seu lucro caiu 73% em relação ao período homólogo e o JPMorgan registou uma descida nos lucros de 51%.

As acções do JPMorgan Chase estavam entre as que registavam ganhos mais significativos em Wall Street, com uma subida de 1,69%, uma vez que os dados trimestrais foram melhores do que o previsto.

O Wells Fargo, quarta entidade bancária norte-americana em activos, anunciou que nos primeiros seis meses deste ano teve perdas de 1.726 milhões USD, ao registar resultados negativos no segundo trimestre, o que ocorre pela primeira vez em mais de uma década.

No segundo trimestre, o banco registou perdas de 2.379 milhões USD.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina fechou sem uma direcção definida, com o Nasdaq a perder 2,13%, depois de ganhos importantes das últimas semanas. O Dow Jones avançou ligeiros 0,04%.