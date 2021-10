Volvo Cars quer avançar com IPO e entrada na bolsa de Estocolmo

A Volvo Cars anunciou esta Segunda-feira que pretende lançar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), que culminará na integração do índice Nasdaq em Estocolmo, na Suécia. O IPO da empresa, que é detida maioritariamente pela chinesa Geely, já era antecipado pelo mercado, uma vez que a própria empresa já havia revelado intenções de avançar com uma operação do género.

Em comunicado, a empresa indica que esta é uma forma de “apoiar a transformação da companhia e o seu crescimento continuado”. Segundo a informação revelada pela empresa, esta proposta de IPO deverá consistir “na emissão de novas acções da Volvo Cars”, com o objectivo de “chegar a aproximadamente 25 mil milhões de coroas suecas”, o equivalente a 2,5 mil milhões de euros.

De acordo com o jornal Financial Times, esta operação poderá deixar a empresa avaliada entre um mínimo de 20 mil milhões USD e 30 mil milhões USD, de acordo com fontes próximas do tema.

“Hoje é um marco importante para a nossa companhia com o anúncio de que pretendemos que a Volvo Cars integre o Nasdaq Estocolmo”, indica o CEO da Volvo Cars, Håkan Samuelsson, citado em comunicado. “A proposta de IPO marca um novo capítulo para a Volvo Cars e convidamos os investidores suecos e internacionais a participar no nosso futuro crescimento e criação de valor.”

A Geely, que adquiriu a Volvo Cars em 2010, continuará a ser a maior accionista da empresa, após a conclusão do IPO. Já a AMF e a Folksam, que detém 2,2% da Volvo Cars, pretendem continuar como accionistas na empresa após a colocação em bolsa.