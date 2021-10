Volvo Cars acelera 24% na estreia na bolsa de Estocolmo

A estreia em bolsa está a ser risonha para a Volvo Cars. Na primeira sessão de negociação em Estocolmo, os títulos da fabricante automóvel estão a negociar vários furos acima do preço inicial.

Ao início da tarde, a Volvo Cars, que está cotada no índice Nasdaq em Estocolmo, disparava 24,4%, com as acções a cotar nas 65,93 coroas suecas. A actual conversão, trata-se de um valor de 6,64 euros, contra o preço inicial de 53 coroas (5,33 euros).

Nesta altura, o valor de mercado da empresa está nas 196,3 mil milhões de coroas suecas, o equivalente a 19,6 mil milhões de euros.

A estreia é feita após a empresa ter atingindo 20 mil milhões de coroas com o IPO (oferta pública inicial), cerca de dois mil milhões de euros. Segundo o comunicado da empresa, este IPO “atraiu um forte interesse por parte de investidores na Suécia e no estrangeiro também, assim como por parte do público em geral nos países nórdicos.”

Em comunicado, Hakan Samuelsson, o CEO da Volvo Cars, garantiu que a empresa “vai trabalhar arduamente para executar o plano para o futuro e criar mais valor” para os investidores. A empresa está a desenvolver esforços na área da electrificação, tendo já anunciado o objectivo de vender apenas carros eléctricos nos próximos dez anos.