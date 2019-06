Volume de negócios pode chegar a 578,4 milhões kwanzas

A 8.ª edição da Feira da Banana (FEIBA), que arranca nesta sextafeira, 21, na fazenda Nova Agrolíder, província do Bengo, prevê-se registar “um volume de negócios equivalente a 1,7 milhões USD”, diz André Neto, membro do board da organização. A confirmar-se esta expectativa, estima-se um aumento de 13% em relação à edição anterior.

Com término indicado para o próximo domingo, 23, a previsão do aumento do volume de negócios, de acordo com André Neto, tem que ver com a subida do número de expositores face à edição do ano passado.

Assim sendo, a FEIBA conta com 230 empresas contra as 180 da última edição, que decorreu no mesmo recinto localizado no Perímetro Irrigado de Caxito.

Demonstração das capacidades internas de produção e de suprir as necessidades nacionais faz parte dos principais objectivos do certame, aliás aqueles que nortearam também a criação da feira, como nota André Neto. A FEIBA visa igualmente, citando o entrevistado do Mercado, demonstrar as capacidades do País em termos de exportação de produtos do campo, sobretudo frutas.

